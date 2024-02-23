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Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde rakibi belli oldu: Union Saint-Gilloise kimdir?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Union Saint-Gilloise ile eşleşti. İlk maç 7 Mart'ta, rövanş 14 Mart'ta. Lider Belçika ekibi ve yıldızı Mohamed Amoura'nın performansı dikkat çekiyor.

Osman Aykan
Osman Aykan Tüm Haberleri
Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde rakibi belli oldu: Union Saint-Gilloise kimdir? mask
Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde rakibi belli oldu: Union Saint-Gilloise kimdir?
Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde rakibi belli oldu: Union Saint-Gilloise kimdir?
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 Turu'nda, Belçika'nın güçlü ekibi Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya geliyor. Avrupa futbolunun prestijli turnuvalarından birinde mücadele eden iki takım, çeyrek final biletini kapmak için kıyasıya bir rekabete hazırlanıyor.

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde rakibi belli oldu: Union Saint-Gilloise kimdir?

İlk maçın adresi Belçika

Bu önemli eşleşmede ilk maç, 7 Mart'ta Union Saint-Gilloise'ın ev sahipliğinde Belçika'da oynanacak. Rövanş maçı ise 14 Mart'ta Fenerbahçe'nin evi İstanbul'da gerçekleşecek. Futbolseverler, bu iki kritik karşılaşmayı büyük bir merakla bekliyor.

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde rakibi belli oldu: Union Saint-Gilloise kimdir?

Union Saint-Gilloise'nin Avrupa serüveni

Union Saint-Gilloise, UEFA Avrupa Ligi'nde E Grubu'nda Liverpool, Toulouse ve LASK Linz ile mücadele etti. Grubu 8 puanla 3. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne geçiş yapan Belçika ekibi, burada Eintracht Frankfurt'u eleyerek son 16'ya kaldı.

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde rakibi belli oldu: Union Saint-Gilloise kimdir?

Belçika Ligi'nde zirvede

Belçika 1. Ligi'nde liderlik koltuğunda oturan Union Saint-Gilloise, geride kalan 26 maçta 19 galibiyet, 5 beraberlik ve sadece 2 mağlubiyetle 62 puan topladı. En yakın rakibi Anderlecht ile arasındaki 8 puanlık farkla zirvedeki yerini sağlamlaştıran ekip, bu sezona damgasını vuruyor.

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde rakibi belli oldu: Union Saint-Gilloise kimdir?

Tarihi başarılar ve dikkat çeken yıldızlar

Union Saint-Gilloise, Belçika futbolunda 11 kez şampiyonluk yaşayarak önemli bir başarıya imza attı. Son şampiyonluğunu 89 yıl önce kazanan ekip, tarihinde önemli bir yere sahip.

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde rakibi belli oldu: Union Saint-Gilloise kimdir?

Mohamed Amoura'nın parlayan yıldızı

Cezayirli forvet Mohamed Amoura, bu sezon gösterdiği performansla adından sıkça söz ettiriyor. Belçika Ligi'nde 17 gol, 2 asistle takımının en golcü ismi olurken, Avrupa kupalarında da 2 gol, 3 asistle katkı sağlıyor.

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde rakibi belli oldu: Union Saint-Gilloise kimdir?

Joseph Marien stadyumu

Union Saint-Gilloise, maçlarını 1919 yılında açılan ve 9 bin 400 kişilik kapasiteye sahip Joseph Marien Stadyumu'nda oynuyor. Bu tarihi stadyum, takımın ev sahibi maçlarına tanıklık ediyor.

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde rakibi belli oldu: Union Saint-Gilloise kimdir?

# istanbul, galibiyet

23 Şub 2024 - 16:52 İstanbul- Spor

Mahreç  Osman Aykan

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