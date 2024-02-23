Bolu'da voleybolun geleceği için büyük adım: Aday hakem kursu başladı

Bolu, voleybolun geleceğini şekillendirecek önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ve Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen Voleybol Aday Hakem Kursu, 23 Şubat 2024 tarihinde başladı. Bolu ve çevre illerden gelen 80 sporsever, bu kursla birlikte voleybol hakemliğinin temellerini öğrenme fırsatı bulacak.

Voleybolun uzmanları Bolu'da buluşuyor

Kurs, voleybol il temsilcisi Faruk Sezgin'in koordinasyonunda, TVF Merkez Hakem Kurulu Başkanı Aziz Yener ve MHK üyesi İbrahim Tarun gibi alanında uzman eğitmenlerin katılımıyla gerçekleşiyor. Eğitim, teorik bilgilerin yanı sıra, pratik uygulamaları da kapsayacak şekilde tasarlandı. Kursun amacı, adayları maç yönetimi, kurallar ve etik konularında bilgilendirerek hakemlik kariyerine hazırlamak.

Bolu spor turizminde yükseliyor

Bolu'nun doğal güzellikleriyle bilinen şehir, şimdi de spor turizminde önemli bir merkez olma yolunda ilerliyor. Bu kurs, şehrin tanıtımına ve yerel ekonomiye katkıda bulunmasının yanı sıra, Türkiye'de voleybolun gelişimine de önemli bir katkı sağlayacak.

Yeni hakemler, yeni ufuklar

Kursun sonunda başarılı olan adaylar, TVF tarafından sertifikalandırılacak. Bu, Türk voleyboluna yeni yetenekler kazandırmanın yanı sıra, ulusal düzeydeki organizasyonlarda görev alacak yeni hakemlerin yetişmesini sağlayacak. Eğitim, aynı zamanda sporun bu branşında etik ve profesyonellik standartlarını yükseltmeyi hedefliyor.