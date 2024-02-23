23 Şub 2024 - 17:54- Spor G:

Bolu’nun Yeniçağa ilçesinde halk oyunları coşkusu: Okullar arası yarışmanın şampiyonları belli oldu

Yeniçağa'da düzenlenen Okullar Arası Halk Oyunları Yarışması'nda Yaşar Çelik İlkokulu, Borsa İstanbul İHO ve Yaşar Çelik ÇPAL şampiyon oldu. Kültürel coşku ve renkli görüntüler eşliğinde ödüller sahiplerini buldu.

Osman Aykan
Osman Aykan Tüm Haberleri
Bolu’nun Yeniçağa ilçesinde halk oyunları coşkusu: Okullar arası yarışmanın şampiyonları belli oldu mask
Bolu’nun Yeniçağa ilçesinde halk oyunları coşkusu: Okullar arası yarışmanın şampiyonları belli oldu
Bolu’nun Yeniçağa ilçesinde halk oyunları coşkusu: Okullar arası yarışmanın şampiyonları belli oldu
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Yeniçağa'da düzenlenen, kültürel mirasımızın en önemli taşıyıcılarından biri olan halk oyunlarının yaşatıldığı, "Okullar Arası Halk Oyunları Yarışması" büyük bir coşkuyla gerçekleşti. Yaşar Çelik Spor Salonu'nda düzenlenen bu muhteşem etkinlik, Yeniçağa Kaymakamı Mehmet Kaan KİNİ, İl Müdürü Emrullah GÜLER ve ilçe protokolünün yanı sıra, folklor tutkunlarını bir araya getirdi.

Bolu’nun Yeniçağa ilçesinde halk oyunları coşkusu: Okullar arası yarışmanın şampiyonları belli oldu

Kültürel mirasımız sahneye taşındı

Yarışma, miniklerden gençlere kadar farklı yaş gruplarında, düzenlemeli dalda halk oyunları ekiplerinin kıyasıya mücadelesine sahne oldu. Geleneksel ve yöresel motiflerin modern sahne sanatlarıyla harmanlandığı bu etkinlik, izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

Bolu’nun Yeniçağa ilçesinde halk oyunları coşkusu: Okullar arası yarışmanın şampiyonları belli oldu

Minikler kategorisinde zirve

Minikler kategorisinde düzenlemeli dalın birincisi, gösterdikleri üstün performansla Yaşar Çelik İlkokulu oldu. Renkli kostümleri ve enerjik danslarıyla izleyenleri büyüleyen minik dansçılar, geleceğin halk oyunları ustaları olarak gösterildi.

Bolu’nun Yeniçağa ilçesinde halk oyunları coşkusu: Okullar arası yarışmanın şampiyonları belli oldu

Borsa İstanbul İmam Hatip Ortaokulu liderliği ele aldı

Yıldızlar kategorisinde ise, Borsa İstanbul İmam Hatip Ortaokulu birinci, Mehmet Çelik Ortaokulu ise ikinci oldu. Her iki okulun öğrencileri de, performanslarıyla halk oyunlarının ruhunu ve coşkusunu sahneye taşıdı.

Gençlerin şampiyonu belli oldu

Gençler kategorisinde düzenlemeli dalın birincisi, Yaşar Çelik Çok Programlı Anadolu Lisesi oldu. Genç yetenekler, sahne aldıkları her an, büyük bir ustalıkla halk oyunlarını icra ettiler.

Ödüller sahiplerini buldu

Programın sonunda, katılımcılara ödülleri Kaymakam Mehmet Kaan KİNİ, İl Müdürü Emrullah GÜLER ve diğer ilçe protokolü tarafından verildi. Bu özel etkinlik, katılımcılara ve izleyenlere unutulmaz bir kültürel şölen sunarken, gelecek yıllarda da devam etmesi beklenen bir gelenek haline geldi.

 

 

# spor, istanbul

23 Şub 2024 - 17:54 Bolu/ Yeniçağa- Spor

Mahreç  Osman Aykan

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