Bolu’nun Yeniçağa ilçesinde halk oyunları coşkusu: Okullar arası yarışmanın şampiyonları belli oldu

Yeniçağa'da düzenlenen, kültürel mirasımızın en önemli taşıyıcılarından biri olan halk oyunlarının yaşatıldığı, "Okullar Arası Halk Oyunları Yarışması" büyük bir coşkuyla gerçekleşti. Yaşar Çelik Spor Salonu'nda düzenlenen bu muhteşem etkinlik, Yeniçağa Kaymakamı Mehmet Kaan KİNİ, İl Müdürü Emrullah GÜLER ve ilçe protokolünün yanı sıra, folklor tutkunlarını bir araya getirdi.

Kültürel mirasımız sahneye taşındı

Yarışma, miniklerden gençlere kadar farklı yaş gruplarında, düzenlemeli dalda halk oyunları ekiplerinin kıyasıya mücadelesine sahne oldu. Geleneksel ve yöresel motiflerin modern sahne sanatlarıyla harmanlandığı bu etkinlik, izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

Minikler kategorisinde zirve

Minikler kategorisinde düzenlemeli dalın birincisi, gösterdikleri üstün performansla Yaşar Çelik İlkokulu oldu. Renkli kostümleri ve enerjik danslarıyla izleyenleri büyüleyen minik dansçılar, geleceğin halk oyunları ustaları olarak gösterildi.

Borsa İstanbul İmam Hatip Ortaokulu liderliği ele aldı

Yıldızlar kategorisinde ise, Borsa İstanbul İmam Hatip Ortaokulu birinci, Mehmet Çelik Ortaokulu ise ikinci oldu. Her iki okulun öğrencileri de, performanslarıyla halk oyunlarının ruhunu ve coşkusunu sahneye taşıdı.

Gençlerin şampiyonu belli oldu

Gençler kategorisinde düzenlemeli dalın birincisi, Yaşar Çelik Çok Programlı Anadolu Lisesi oldu. Genç yetenekler, sahne aldıkları her an, büyük bir ustalıkla halk oyunlarını icra ettiler.

Ödüller sahiplerini buldu

Programın sonunda, katılımcılara ödülleri Kaymakam Mehmet Kaan KİNİ, İl Müdürü Emrullah GÜLER ve diğer ilçe protokolü tarafından verildi. Bu özel etkinlik, katılımcılara ve izleyenlere unutulmaz bir kültürel şölen sunarken, gelecek yıllarda da devam etmesi beklenen bir gelenek haline geldi.