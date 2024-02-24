Beşiktaş, genç yeteneği ile profesyonel sözleşme imzaladı!

İstanbul'un köklü futbol kulüplerinden Beşiktaş, altyapısından yetişen genç yetenek Arda Berk Özüarap ile önemli bir adım attı. Siyah-beyazlı kulüp, geleceğin yıldız adayı olarak gösterilen Özüarap ile profesyonel sözleşme imzaladığını duyurdu. Bu hamle, Beşiktaş'ın genç yeteneklere verdiği değeri ve onları kulübün geleceği olarak gördüğünün bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

Beşiktaş'ın altyapısından yıldızlığa

2018 yılından bu yana Beşiktaş Futbol Akademisi'nde kendini geliştiren Arda Berk Özüarap, siyah-beyazlı formayla 2027-2028 sezonu sonuna kadar sahada olacak. Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba'nın da katıldığı bir törenle imzalanan profesyonel sözleşme, Özüarap'ın kulüple olan bağını pekiştirdi.

Beşiktaş'ın gelecek planlaması

Beşiktaş, altyapıdan yetişen genç yeteneklerle uzun vadeli sözleşmeler imzalayarak, hem sporcuların gelişimine katkıda bulunmayı hem de takımın gelecek başarılarının temelini atmayı hedefliyor. Arda Berk Özüarap ile yapılan bu anlaşma, kulübün genç ve yetenekli futbolculara olan inancını ve onları uzun vadede takımın bir parçası olarak görmesini simgeliyor.

Samet Aybaba'dan destek

Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, Arda Berk Özüarap ile yapılan sözleşmenin önemine dikkat çekerek, genç futbolcunun kulübe uzun yıllar boyunca önemli hizmetlerde bulunacağına olan inancını belirtti. Aybaba'nın desteği, Beşiktaş'ın genç yetenekleri en iyi şekilde geliştirme ve onları takımın geleceğinde önemli roller üstlenmeleri için hazırlama konusundaki kararlılığını gösteriyor.

Beşiktaş'tan kamuoyuna mesajı

Beşiktaş JK, Arda Berk Özüarap ile imzalanan profesyonel sözleşme hakkında yaptığı resmi açıklamada, genç futbolcuya başarılar diledi. Kulüp, Özüarap'ın Beşiktaş'ın uzun yıllar boyunca başarılarına katkıda bulunacak önemli bir oyuncu olacağına olan inancını kamuoyu ile paylaştı.