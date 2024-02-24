Çorum FK-Bodrum FK maçında penaltılar kazananı belirledi

Penaltıdan gelen ilk gol
Maçın ilk dakikalarından itibaren iki takım da üstünlük kurma peşindeydi. Ancak 9. dakikada Çorum FK için dönüm noktası oldu. Ceza sahası içinde Furkan'a çarpan top sonrası hakem Ayberk Demirbaş penaltı kararı verdi. Thomas'ın soğukkanlılıkla kullandığı penaltı, takımını 1-0 öne geçirdi.
Bodrum FK eşitliği sağlıyor
Bodrum FK, bu gole cevabını 40. dakikada verdi. Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu Kenan mükemmel bir şekilde kullandı ve Musah Muhammed kafa vuruşuyla topu ağlara göndererek eşitliği sağladı. Bu gol, maçın ilk yarısının kalan dakikalarında iki takımın da daha dikkatli oynamasına neden oldu.
Nefes kesen ikinci yarı
İkinci yarı, her iki takımın da galibiyet arzusuyla dolu bir mücadeleye sahne oldu. 79. dakikada Çorum FK'nın kazandığı penaltı, maçın kaderini değiştirdi. Ceza sahasına giren Eren, Musa Muhammed tarafından düşürülünce hakem bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Nalepa'nın kullandığı penaltı, Çorum FK'ya galibiyeti getiren gol oldu. Bu golle Çorum FK karşılaşmayı 2-1 kazandı.
Hakem ve takım kadroları
Karşılaşmanın hakemleri Ayberk Demirbaş, Mehmet Kapluhan, Şenol Bektaş oldu.
Çorum FK’nın kadrosu: Hasan Hüseyin, Kerem, Loıck Landre, Zargo Toure, Ferhat, Thomas (Ahmet Sağat dk. 69), Nalepa (Ologo dk. 88) , Hakan Barış (Atakan dk. 69), Geraldo (Suat dk. 88), Erkan, Ozan (Eren dk. 59)
Bodrum FK’nın kadrosu: Sousa, Celustka, Samet, Kenan(Mustafa dk 83), Ahmet (Pedro dk. 58), Üzeyir, Musah Mohammed, Ali, Gökdeniz (Haqı Osman dk. 75), Furkan (Cenk Şen dk. 46), Burak (Celal Dk. 83)
Mücadelede öne çıkan detaylar
Çorum FK’nın galibiyet gollerini penaltıdan Thomas ve Nalepa kaydetti. Bodrum FK’nın tek golünü Musah Muhammed kaydetti. Karşılaşmada sarı kart gören isimler ise Çorum FK’dan Hasan Hüseyin, Bodrum FK’dan Ahmet ve Celustka oldu.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.