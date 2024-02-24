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Çorum FK-Bodrum FK maçında penaltılar kazananı belirledi

Trendyol 1. Lig'in heyecan dolu 24. haftasında futbol severler, Çorum FK ile Bodrum FK arasında nefes kesen bir mücadeleye tanık oldu. Bu zorlu karşılaşma, futbolun sürprizlerle dolu dünyasını bir kez daha gözler önüne serdi.

İhlas Haber Ajansı
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Çorum FK-Bodrum FK maçında penaltılar kazananı belirledi mask
Çorum FK-Bodrum FK maçında penaltılar kazananı belirledi
Çorum FK-Bodrum FK maçında penaltılar kazananı belirledi
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Penaltıdan gelen ilk gol

Maçın ilk dakikalarından itibaren iki takım da üstünlük kurma peşindeydi. Ancak 9. dakikada Çorum FK için dönüm noktası oldu. Ceza sahası içinde Furkan'a çarpan top sonrası hakem Ayberk Demirbaş penaltı kararı verdi. Thomas'ın soğukkanlılıkla kullandığı penaltı, takımını 1-0 öne geçirdi.

Çorum FK-Bodrum FK maçında penaltılar kazananı belirledi

Bodrum FK eşitliği sağlıyor

Bodrum FK, bu gole cevabını 40. dakikada verdi. Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu Kenan mükemmel bir şekilde kullandı ve Musah Muhammed kafa vuruşuyla topu ağlara göndererek eşitliği sağladı. Bu gol, maçın ilk yarısının kalan dakikalarında iki takımın da daha dikkatli oynamasına neden oldu.

Çorum FK-Bodrum FK maçında penaltılar kazananı belirledi

Nefes kesen ikinci yarı

İkinci yarı, her iki takımın da galibiyet arzusuyla dolu bir mücadeleye sahne oldu. 79. dakikada Çorum FK'nın kazandığı penaltı, maçın kaderini değiştirdi. Ceza sahasına giren Eren, Musa Muhammed tarafından düşürülünce hakem bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Nalepa'nın kullandığı penaltı, Çorum FK'ya galibiyeti getiren gol oldu. Bu golle Çorum FK karşılaşmayı 2-1 kazandı.

Çorum FK-Bodrum FK maçında penaltılar kazananı belirledi

Hakem ve takım kadroları

Karşılaşmanın hakemleri Ayberk Demirbaş, Mehmet Kapluhan, Şenol Bektaş oldu.

Çorum FK’nın kadrosu: Hasan Hüseyin, Kerem, Loıck Landre, Zargo Toure, Ferhat, Thomas (Ahmet Sağat dk. 69), Nalepa (Ologo dk. 88) , Hakan Barış (Atakan dk. 69), Geraldo (Suat dk. 88), Erkan, Ozan (Eren dk. 59)

Bodrum FK’nın kadrosu: Sousa, Celustka, Samet, Kenan(Mustafa dk 83), Ahmet (Pedro dk. 58), Üzeyir, Musah Mohammed, Ali, Gökdeniz (Haqı Osman dk. 75), Furkan (Cenk Şen dk. 46), Burak (Celal Dk. 83)

Çorum FK-Bodrum FK maçında penaltılar kazananı belirledi

Mücadelede öne çıkan detaylar

Çorum FK’nın galibiyet gollerini penaltıdan Thomas ve Nalepa kaydetti. Bodrum FK’nın tek golünü Musah Muhammed kaydetti. Karşılaşmada sarı kart gören isimler ise Çorum FK’dan Hasan Hüseyin, Bodrum FK’dan Ahmet ve Celustka oldu.

Çorum FK-Bodrum FK maçında penaltılar kazananı belirledi

# galibiyet

24 Şub 2024 - 20:46 Çorum- Spor

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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