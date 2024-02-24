Göztepe'den muhteşem üçlü: Adanaspor karşısında farklı galibiyet

Trendyol 1. Lig'in heyecan dolu maçında Göztepe, Adanaspor karşısında üstün bir performans sergileyerek 3-0'lık bir galibiyet elde etti. Maçın önemli anları ve oyuncuların performansı, futbolseverler için unutulmaz bir deneyim oldu.

Maçın öne çıkan anları

Maçın henüz başlarında, Göztepe'nin yıldızı Messaoudi, savunmanın arkasına sızarak ceza sahasına girip yerden bir vuruş gerçekleştirdi. Ancak top, az bir farkla auta çıktı ve takımın öne geçme şansını kaçırdı.

Golün ilk adımı

Sağ kanattan yapılan bir köşe atışında, Ahmed'in mükemmel ortasında, Dennis penaltı noktası üzerinde topu mükemmel bir şekilde kontrol etti ve kalecinin solundan yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. Bu golle Göztepe, 1-0 öne geçti ve maçın gidişatını belirleyen anlardan biri oldu.

Göztepe'nin hızlı atağı

Göztepe, maçın 21. dakikasında hızlı bir hücum organizasyonuyla tekrar sahneye çıktı. Romulo'nun pasında, kale önünde bulunan Messaoudi, topu ağlarla buluşturarak takımını 2-0 öne geçirdi. Bu gol, Göztepe'nin maçtaki üstünlüğünü pekiştirdi.

Maçın kilit anı

Messaoudi'nin uzun bir pasıyla buluşan Yalçın, şutunu ağlarla buluşturarak skoru 3-0'a getirdi. Bu gol, Göztepe'nin galibiyetini perçinledi ve Adanaspor'un geri dönüş umutlarını kırdı.

Hakemler ve takım kadroları

Karşılaşmanın hakemleri Deniz Kayatepe, Lütfü Aydın, Erkan Akbulut oldu.

Adanaspor’un kadrosu: Ferhat Kaplan, Kubilay Aktaş (Burhan Tuzun dk. 46), Lukaku (Hüseyin Öztürk dk. 65), Fatih Kurucuk, Evren Korkmaz (Hıdır Aytekin dk. 46), Feyzi Yıldırım, Dabo, Fernandes, Mehmet Taş, Diakite (Metehan Altunbaş dk. 80), Ciss (Rashad Muhammed dk. 46)

Göztepe’nin kadrosu: Lis, Ümit Akdağ, İsmail Köybaşı, Heliton, Taha Altıkardeş, Ogün Bayrak (Fıratcan Üzüm dk. 80), Ahmed Ildız (Tarkan Serbest dk. 70), Dennis (Lundqvist dk. 70), Yalçın Kayan (Celil Yüksel dk. 64), Messaoudi, Romulo (Mamah dk. 63)

Mücadelede öne çıkan detaylar

Göztepe’nin galibiyet gollerini Dennis (dk. 17), Messaoudi (dk. 21), Yalçın Kayan (dk. 32) kaydetti.

Adanaspor’dan Kubilay ve Hıdır Göztepe’den Lundqvist sarı kart gördü.