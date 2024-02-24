- Spor

Göztepe'den muhteşem üçlü: Adanaspor karşısında farklı galibiyet

Göztepe, Trendyol 1. Lig'de Adanaspor'u 3-0 mağlup ederek gücünü gösterdi. Maçın kritik anları ve oyuncuların performanslarıyla dolu bir özet.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Göztepe'den muhteşem üçlü: Adanaspor karşısında farklı galibiyet mask
Göztepe'den muhteşem üçlü: Adanaspor karşısında farklı galibiyet
Göztepe'den muhteşem üçlü: Adanaspor karşısında farklı galibiyet
+2
Haber albümü için resme tıklayın

Trendyol 1. Lig'in heyecan dolu maçında Göztepe, Adanaspor karşısında üstün bir performans sergileyerek 3-0'lık bir galibiyet elde etti. Maçın önemli anları ve oyuncuların performansı, futbolseverler için unutulmaz bir deneyim oldu.

Göztepe'den muhteşem üçlü: Adanaspor karşısında farklı galibiyet

Maçın öne çıkan anları

Maçın henüz başlarında, Göztepe'nin yıldızı Messaoudi, savunmanın arkasına sızarak ceza sahasına girip yerden bir vuruş gerçekleştirdi. Ancak top, az bir farkla auta çıktı ve takımın öne geçme şansını kaçırdı.

Göztepe'den muhteşem üçlü: Adanaspor karşısında farklı galibiyet

Golün ilk adımı

Sağ kanattan yapılan bir köşe atışında, Ahmed'in mükemmel ortasında, Dennis penaltı noktası üzerinde topu mükemmel bir şekilde kontrol etti ve kalecinin solundan yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. Bu golle Göztepe, 1-0 öne geçti ve maçın gidişatını belirleyen anlardan biri oldu.

Göztepe'den muhteşem üçlü: Adanaspor karşısında farklı galibiyet

Göztepe'nin hızlı atağı

Göztepe, maçın 21. dakikasında hızlı bir hücum organizasyonuyla tekrar sahneye çıktı. Romulo'nun pasında, kale önünde bulunan Messaoudi, topu ağlarla buluşturarak takımını 2-0 öne geçirdi. Bu gol, Göztepe'nin maçtaki üstünlüğünü pekiştirdi.

Göztepe'den muhteşem üçlü: Adanaspor karşısında farklı galibiyet

Maçın kilit anı

Messaoudi'nin uzun bir pasıyla buluşan Yalçın, şutunu ağlarla buluşturarak skoru 3-0'a getirdi. Bu gol, Göztepe'nin galibiyetini perçinledi ve Adanaspor'un geri dönüş umutlarını kırdı.

Hakemler ve takım kadroları

Karşılaşmanın hakemleri Deniz Kayatepe, Lütfü Aydın, Erkan Akbulut oldu.

Adanaspor’un kadrosu: Ferhat Kaplan, Kubilay Aktaş (Burhan Tuzun dk. 46), Lukaku (Hüseyin Öztürk dk. 65), Fatih Kurucuk, Evren Korkmaz (Hıdır Aytekin dk. 46), Feyzi Yıldırım, Dabo, Fernandes, Mehmet Taş, Diakite (Metehan Altunbaş dk. 80), Ciss (Rashad Muhammed dk. 46)

Göztepe’nin kadrosu: Lis, Ümit Akdağ, İsmail Köybaşı, Heliton, Taha Altıkardeş, Ogün Bayrak (Fıratcan Üzüm dk. 80), Ahmed Ildız (Tarkan Serbest dk. 70), Dennis (Lundqvist dk. 70), Yalçın Kayan (Celil Yüksel dk. 64), Messaoudi, Romulo (Mamah dk. 63)

Mücadelede öne çıkan detaylar

Göztepe’nin galibiyet gollerini Dennis (dk. 17), Messaoudi (dk. 21), Yalçın Kayan (dk. 32) kaydetti.

Adanaspor’dan Kubilay ve Hıdır Göztepe’den Lundqvist sarı kart gördü.

# galibiyet, deniz

24 Şub 2024 - 21:19 Adana- Spor

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL