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Fenerbahçe'nin yıldızı Mert Hakan Yandaş, Kasımpaşa karşısında parladı

Fenerbahçe'nin yıldızı Mert Hakan Yandaş, Süper Lig'de Kasımpaşa'ya karşı ilk 11'de başladığı maçta golle parladı. Kritik galibiyette önemli rol oynadı.

İhlas Haber Ajansı
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Fenerbahçe'nin yıldızı Mert Hakan Yandaş, Kasımpaşa karşısında parladı mask
Fenerbahçe'nin yıldızı Mert Hakan Yandaş, Kasımpaşa karşısında parladı
Fenerbahçe'nin yıldızı Mert Hakan Yandaş, Kasımpaşa karşısında parladı
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Trendyol Süper Lig'in heyecan dolu 27. haftasında, Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde Kasımpaşa ile kıyasıya bir mücadele yaşandı. Bu önemli karşılaşmada, Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş, sezonun bu bölümünde ilk defa bir lig maçına ilk onbirde başlama şansını yakaladı ve bu fırsatı golle taçlandırdı.

Fenerbahçe'nin yıldızı Mert Hakan Yandaş, Kasımpaşa karşısında parladı

Kritik anda sahneye çıktı

29 yaşındaki tecrübeli oyuncu, takımının Kasımpaşa ile olan puan mücadelesinde 64. dakikada kritik bir serbest vuruş golüne imza atarak, sezonun ilk lig golünü kaydetti ve maçın skorunu 2-1 lehine çevirdi.

Fenerbahçe'nin yıldızı Mert Hakan Yandaş, Kasımpaşa karşısında parladı

Mert Hakan Yandaş’ın bu sezon karnesi

Mert Hakan Yandaş, bu sezon Fenerbahçe adına Süper Lig'de 10, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 6 ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 olmak üzere toplam 18 resmi maçta forma giydi. Orta saha pozisyonunda görev yapan Yandaş, takımına kritik anlarda katkı sağlayan bir oyuncu olarak ön plana çıkıyor. Kasımpaşa maçında sergilediği performans ile bu sezonki ilk lig golünü kaydeden Yandaş, takımının ligdeki başarısı için önemli bir figür haline geldi.

Fenerbahçe'nin yıldızı Mert Hakan Yandaş, Kasımpaşa karşısında parladı

Maçın detayları ve Yandaş'ın performansı

Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı evinde ağırladığı maçta, Mert Hakan Yandaş'ın serbest vuruştan attığı muhteşem golle 2-1 galip gelmeyi başardı. Maçın 90. dakikasında yerini Miha Zajc'a bırakan Yandaş, sahadaki etkileyici performansıyla hem takımına üç puan kazandırdı hem de kendi adına sezonun ilk lig golünü kaydetti.

Fenerbahçe'nin yıldızı Mert Hakan Yandaş, Kasımpaşa karşısında parladı

Özet ve takım performansı

Fenerbahçe'nin Kasımpaşa karşısında elde ettiği bu kritik galibiyet, ligdeki konumunu güçlendirmesine yardımcı oldu. Mert Hakan Yandaş'ın serbest vuruştan attığı estetik gol, maçın en önemli anlarından biri olarak kayıtlara geçti. Tecrübeli oyuncunun bu sezon ligdeki ilk golünü kaydetmesi, hem kendisi hem de Fenerbahçe adına umut verici bir gelişme olarak değerlendirildi.

Fenerbahçe'nin yıldızı Mert Hakan Yandaş, Kasımpaşa karşısında parladı

 

# galibiyet

24 Şub 2024 - 21:30 İstanbul- Spor

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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