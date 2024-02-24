Özel eğitim öğretmenleri konferans ile bir araya geldi

Düzce Üniversitesi adına yürütücülüğü Doç. Dr. Feyzullah Şahin tarafından yapılan “Özel Eğitim Öğretmenliği Lisans Öğrencilerine Zihinsel Engelli Bireylerin Sağlığını Koruma ve Geliştirmenin Öğretimi İçin Bir Yüksek Öğretim Programı Geliştirilmesi” isimli Erasmus+ Ana Eylem 2 Yükseköğretim Alanı Stratejik Ortaklıklar (KA220 HED) projesi içinde, Düzce Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde çalışan 160 özel eğitim öğretmeninin katıldığı bir konferans yapıldı.

Etkinlik konuşmacıları arasında Proje Koordinatörü Doç. Dr. Feyzullah Şahin’in yanısıra; Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Bekir Fatih Meral ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Fidan ile Bolu İzzet Abant Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Müzeyyen İldeniz Çetin yer aldı.



Konferansta zihinsel engelli bireylerde yaşam kalitesi, sağlığı koruma ve geliştirmeye duyulan ihtiyaç ile özel eğitim öğretmenlerinin sorumlulukları konularına değinildi. Katılımcıların önerilerinin tartışıldığı, gelen görüş ve önerilerin kayda alındığı konferans, başarılı bir şekilde sona erdi.