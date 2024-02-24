Fenerbahçe'nin iç saha kalede zor anları: Gol yolları açık!

Trendyol Süper Lig'in 27. hafta mücadelesinde, Fenerbahçe evinde Kasımpaşa'yı ağırladı. Mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, bu zaferle ligdeki konumunu sağlamlaştırdı. Ancak Fenerbahçe için dikkat çekici bir istatistik, iç sahadaki son 5 maçında kalesini gole kapatamaması oldu.
İç sahada kayıp puanlar
Sarı-lacivertli ekip, bu sezon deplasmanda gösterdiği üstün performansı ne yazık ki evinde sergileyemedi. Sahasında oynadığı 14 maçta tam 16 gol yiyen Fenerbahçe, özellikle son 5 iç saha maçında kalesinde gol görmekten kurtulamadı.
İç sahada önemli noktalar
Bu seride Konyaspor, Samsunspor, MKE Ankaragücü, Alanyaspor ve son olarak Kasımpaşa, Fenerbahçe defansını aşmayı başardı. Bu durum, takımın iç saha stratejisinde gözden geçirilmesi gereken önemli noktalar olduğunu işaret ediyor.
Güçlü deplasman, sıkıntılı iç saha
Fenerbahçe, deplasman maçlarında kalesini 9 kez gole kapatarak dikkat çekici bir başarıya imza attı. Ancak Kadıköy'de bu başarının tekrarını gerçekleştirememesi, takımın iç saha performansı üzerinde soru işaretleri yaratıyor. Ligin 18. haftasında Galatasaray ile golsüz berabere kalan ekip, ardından iç sahada oynadığı maçlarda kalesinde gol görmeye devam etti.
Sonuç ve önümüzdeki maçlar
Fenerbahçe'nin iç saha performansındaki bu dalgalanma, takımın ligdeki ilerleyişini etkileyebilir. Önümüzdeki haftalar, sarı-lacivertliler için hem defansif güvenliği sağlama hem de iç saha avantajını maksimize etme açısından kritik öneme sahip olacak. Fenerbahçe'nin bu süreçte göstereceği performans, lig sonunda elde edeceği konum için belirleyici olacak.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.