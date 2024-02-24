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Fenerbahçe'nin iç saha kalede zor anları: Gol yolları açık!

Fenerbahçe, Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 2-1 yendi ancak iç sahada son 5 maçında kalesini gole kapatamadı. Sarı-lacivertliler, Kadıköy'deki defansif sıkıntılarına çözüm arıyor.

İhlas Haber Ajansı
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Fenerbahçe'nin iç saha kalede zor anları: Gol yolları açık! mask
Fenerbahçe'nin iç saha kalede zor anları: Gol yolları açık!
Fenerbahçe'nin iç saha kalede zor anları: Gol yolları açık!
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Trendyol Süper Lig'in 27. hafta mücadelesinde, Fenerbahçe evinde Kasımpaşa'yı ağırladı. Mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, bu zaferle ligdeki konumunu sağlamlaştırdı. Ancak Fenerbahçe için dikkat çekici bir istatistik, iç sahadaki son 5 maçında kalesini gole kapatamaması oldu.

Fenerbahçe'nin iç saha kalede zor anları: Gol yolları açık!

İç sahada kayıp puanlar

Sarı-lacivertli ekip, bu sezon deplasmanda gösterdiği üstün performansı ne yazık ki evinde sergileyemedi. Sahasında oynadığı 14 maçta tam 16 gol yiyen Fenerbahçe, özellikle son 5 iç saha maçında kalesinde gol görmekten kurtulamadı.

Fenerbahçe'nin iç saha kalede zor anları: Gol yolları açık!

İç sahada önemli noktalar

Bu seride Konyaspor, Samsunspor, MKE Ankaragücü, Alanyaspor ve son olarak Kasımpaşa, Fenerbahçe defansını aşmayı başardı. Bu durum, takımın iç saha stratejisinde gözden geçirilmesi gereken önemli noktalar olduğunu işaret ediyor.

Fenerbahçe'nin iç saha kalede zor anları: Gol yolları açık!

Güçlü deplasman, sıkıntılı iç saha

Fenerbahçe, deplasman maçlarında kalesini 9 kez gole kapatarak dikkat çekici bir başarıya imza attı. Ancak Kadıköy'de bu başarının tekrarını gerçekleştirememesi, takımın iç saha performansı üzerinde soru işaretleri yaratıyor. Ligin 18. haftasında Galatasaray ile golsüz berabere kalan ekip, ardından iç sahada oynadığı maçlarda kalesinde gol görmeye devam etti.

Fenerbahçe'nin iç saha kalede zor anları: Gol yolları açık!

Sonuç ve önümüzdeki maçlar

Fenerbahçe'nin iç saha performansındaki bu dalgalanma, takımın ligdeki ilerleyişini etkileyebilir. Önümüzdeki haftalar, sarı-lacivertliler için hem defansif güvenliği sağlama hem de iç saha avantajını maksimize etme açısından kritik öneme sahip olacak. Fenerbahçe'nin bu süreçte göstereceği performans, lig sonunda elde edeceği konum için belirleyici olacak.

Fenerbahçe'nin iç saha kalede zor anları: Gol yolları açık!

 

24 Şub 2024 - 22:15 İstanbul- Spor

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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