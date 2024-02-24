Trabzonspor’un golcü yıldızı İbrahim Yattara Sivas’ta coşkuyla karşılandı: Bakın ne dedi!

Sivas'ın Süper Amatör Lig ekiplerinden İmranlıspor, transfer piyasasında büyük bir hamle yaparak Gineli eski milli oyuncu İbrahim Yattara'yı kadrosuna kattı. Tecrübeli futbolcunun Sivas'a gelişi, takımın şampiyonluk hedefine ulaşma konusundaki kararlılığını gösteriyor.

Yattara Sivas'a ayak bastı

İbrahim Yattara, tarifeli uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na indi. Havalimanında, İmranlıspor'un renklerine gönül vermiş taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı. İmranlıspor Kulüp Başkanı Adnan Avcı ve kulüp yöneticilerinin de eşlik ettiği Yattara, üzerine giydiği İmranlıspor atkısıyla taraftarların sevgi gösterilerine karşılık verdi.

Şampiyonluk için buradayım

Gineli eski milli futbolcu Yattara, İmranlıspor'a transfer olmasının ardındaki en büyük motivasyonun şampiyonluk olduğunu belirtti. "İnşallah şampiyon oluruz" diyen Yattara, BAL ligine yükselme hedefine ulaşmak için elinden geleni yapacağını ifade etti. Tecrübeli oyuncu, yaşına rağmen gençlerle rekabet edebilecek kapasitede olduğunu ve takımına maksimum katkı sağlayacağını vurguladı.

İmranlıspor Başkanı Avcı'dan Yattara'ya övgü

İmranlıspor Kulübü Başkanı Adnan Avcı, Yattara'nın transferiyle ilgili olarak, oyuncunun futbol kariyeri boyunca sergilediği performansın tanıtımına gerek olmadığını dile getirdi. Avcı, Yattara'nın İmranlıspor'a katılmasının, hem kulüp hem de Sivas için büyük bir kazanç olduğunu belirtti.

İmranlıspor taraftarını bekliyor

Yattara'nın transferi, İmranlıspor taraftarlarını heyecanlandırdı. Kulüp Başkanı Avcı, tüm İmranlıspor taraftarlarını yarın gerçekleşecek olan Cumhuriyet Üniversitesi maçına davet etti. Bu önemli maç, Yattara'nın takımıyla ilk resmi buluşması olacak.