- Yaşam

Bolulu Özlem Okumuş'un yollarda geçen hayat hikayesi

Denizli’de bir firmada tır şoförlüğüne adım atan Bolulu 40 yaşındaki Özlem Okumuş, erkek şoförlere taş çıkarıyor. Okumuş’un hedefi, tırıyla Avrupa’ya gitmek.

Doğukan Demirci
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Bolulu Özlem Okumuş'un yollarda geçen hayat hikayesi
Bolulu Özlem Okumuş'un yollarda geçen hayat hikayesi
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Denizli’de oğluyla beraber yaşayan, Bolulu Özlem Okumuş (40), 4 aydır tır şoförlüğü yapıyor. 40 yaşına kadar farklı sektörlerde çalışan Okumuş, tır şoförlüğü yapan kadınların kendisine örnek teşkil etmesiyle, ehliyet kurslarına yazıldı.

Bolulu Özlem Okumuş'un yollarda geçen hayat hikayesi

Tır şoförlüğü için ehliyetlerini alan Okumuş, Denizli’de bir firmaya başvurarak çalışmaya başladı. 4 aydır tek başına direksiyon sallayan Özlem Okumuş, 4’ncü ayında taşıdığı yükü memleketi Bolu’ya getirdi. Bolu’nun Mudurnu ilçesine yükünü getiren Okumuş, memleketine gelmenin sevincini yaşadı. İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan Okumuş, hedefinin Avrupa’ya gitmek olduğunu söyledi.

"'Ben de yapabilirim' dedim ve başladım"

Bolulu Özlem Okumuş'un yollarda geçen hayat hikayesi

Tır şoförlüğü yapan kadınların kendisine örnek olduğunu ifade eden Özlem Okumuş, “Çalıştığım tekstil sektörü biraz kötüye gitmeye başlamıştı. Tır şoförlüğü yapan kadınları görüyordum. 'Ben de yapabilirim' dedim ve başladım. Ehliyetlerimi ve bütün belgelerimi aldım. Firmamızda öncelik sağladılar ve başladık” ifadelerini kullandı.

"Hedefim Avrupa’ya çıkmak"

Bolulu Özlem Okumuş'un yollarda geçen hayat hikayesi

İşini severek yaptığını dile getiren Özlem Okumuş, “Okuyabilseydim, infaz koruma memuru olmak istiyordum. Üniformalı görevler beni cezbediyordu. Ama olmadı, bu iş nasip oldu. İşimi severek yapıyorum. Güzel ve zevkli bir meslek. Hedefim Avrupa’ya çıkmak. Evli değilim, bir oğlum var. 23 yaşında, o da tır şoförü olmak istiyor. Bolu Mudurnuluyum. Şu an ki yükümle memleketime geldim. İlk zamanlar biraz zorlanıyordum ama diğer şoförlerin beni dışlamaması beni motive etti. Yollar zor olmuyor. Tır kullanmak zevkli. Kadın şoför olduğum için beni gören çok şaşırıyor. Fotoğraf çekinmek isteyenler oluyor, tebrik edenler oluyor, kadınlar da yapmak istiyor. 4 aydır tır kullanıyorum yapıyorum” dedi.

# mudurnu

24 Şub 2024 - 22:22 - Yaşam

Mahreç  Doğukan Demirci

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