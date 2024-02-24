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O oyuncunun Bolu'daki fabrikası alevlere teslim oldu

Türkiye’nin efsane dizilerinden Kurtlar Vadisi'nde Polat Alemdar karakterine hayat veren Necati Şaşmaz’ın Bolu'da bulunan fabrikasında patlama meydana geldi.

Doğukan Demirci
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O oyuncunun Bolu'daki fabrikası alevlere teslim oldu mask
O oyuncunun Bolu'daki fabrikası alevlere teslim oldu
O oyuncunun Bolu'daki fabrikası alevlere teslim oldu
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Türkiye’de uzun yıllar dizi hayatını sürdüren Kurtlar Vadisi'nde Polat Alemdar karakterini canlandıran Necati Şaşmaz’ın Gerede’de bulunan Novawood isimli ahşap palet fabrikasında yangın çıktı.

O oyuncunun Bolu'daki fabrikası alevlere teslim oldu

Edinilen bilgiye göre, fabrikanın üretim alanı dışında olan siloların içindeki talaşlar alevlendi. Alevlenen talaşlar patlamaya neden oldu. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.

O oyuncunun Bolu'daki fabrikası alevlere teslim oldu

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Herhangi bir yaralananın olmadığı yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı. Ekiplerce kontrol altına alınan yangın sonrasında fabrikada üretime devam edildi.
# üretim, dizi

24 Şub 2024 - 22:33 Bolu/ Gerede- Gündem

Mahreç  Doğukan Demirci

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