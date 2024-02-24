24 Şub 2024 - 22:41- Siyaset G:

Başkan adayı Ocak, seçim öncesi sözünü verdi!

Zonguldak'ın Alaplı Belediye Başkan Adayı Recep Ocak, Yeni Siteler Mahallesi'nde bulunan kadınlarla buluştu. Ocak, Alaplı'da bulunan ev kadınlarını Öğrencilere Çanakkale Şehitliği'ne gezi sözü verdi

Doğukan Demirci
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Başkan adayı Ocak, seçim öncesi sözünü verdi! mask
Başkan adayı Ocak, seçim öncesi sözünü verdi!
Başkan adayı Ocak, seçim öncesi sözünü verdi!
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Alaplı Ak Parti Belediye Başkanlığı için yola koyulan Recep Ocak, seçim çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.Alaplı Belediye Başkanı adayı Recep Ocak projeleri içinde en çok dikkat çekeni özellikle kadın seçmenleri ilgilendiren seçim vaadi oldu.

Başkan adayı Ocak, seçim öncesi sözünü verdi!

Yeni Siteler Mahallesinde seçim çalışmalarını yürüten Ocak, bir araya geldiği ev kadınlarına belediye başkanı seçildiği takdirde ayrım yapmadan Bolu, Amasra, Çanakkale gezileri sözü verdi.

Başkan adayı Ocak, seçim öncesi sözünü verdi!

Seçim çalışmalarıyla ilgili olarak kadınlara seslenen Ocak; ‘’Özellikle kadın seçmenlere seslenmek istiyorum. Sizlere şunun sözünü veriyorum. Eğer 31 Mart seçimlerinde Alaplı Belediye Başkanı olarak seçilirsem söz veriyorum. Masraflara belediyemizce karşılanmak şartı ile Amasra, Bolu ile Çanakkale Şehitliğine götüreceğiz. Çünkü analarımız, bacılarımız ve ablalarımız Çanakkale’ye gidecekler ve oranın manevi atmosferini ve ruhunu yaşayacaklar ki gençliğimizi gelecek nesillere daha manevi milli şuur ve bilinçle yetişmesine katkı sağlayacaktır’’ dedi.
Başkan adayı Ocak, seçim öncesi sözünü verdi!

# ak parti, belediye, seçim

24 Şub 2024 - 22:41 - Siyaset

Mahreç  Doğukan Demirci

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