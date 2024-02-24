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İstinat duvarına çarptı 4 kişi hastanelik oldu

Bolu'da otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu 1'i çocuk, 4 kişi yaralandı.

Doğukan Demirci
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İstinat duvarına çarptı 4 kişi hastanelik oldu mask
İstinat duvarına çarptı 4 kişi hastanelik oldu
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D-100 kara yolu bağlantı yolunda S.P. idaresindeki 34 ELM 633 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kartalkaya sapağındaki bir iş yerinin istinat duvarına çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İstinat duvarına çarptı 4 kişi hastanelik oldu

Kazada sürücü ile otomobilde bulunan 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.Yaralılar, ambulanslarla İzzet Baysal Köroğlu Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı.
# polis, çocuk, otomobil

24 Şub 2024 - 23:03 - Asayiş

Mahreç  Doğukan Demirci

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