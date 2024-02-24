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Mudurnu'da bir ekmek fırının'da yangın çıktı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde ekmek fırınında çıkan yangın hasara neden oldu.

Doğukan Demirci
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Mudurnu'da bir ekmek fırının'da yangın çıktı mask
Mudurnu'da bir ekmek fırının'da yangın çıktı
Mudurnu'da bir ekmek fırının'da yangın çıktı
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Dedeler köyünde Ali Alkan'a ait tek katlı ekmek fırınında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine gelen Mudurnu Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.Yangın nedeniyle fırında hasar oluştu.
# mudurnu

24 Şub 2024 - 23:09 Bolu/ Mudurnu- Gündem

Mahreç  Doğukan Demirci

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