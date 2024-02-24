Yeniçağa'da okullar arası turnuva düzenlendi

Yeniçağa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Bolu Gençlik ve Spor il Müdürlüğü tarafından Okul Sporları etkinlikleri kapsamında halk oyunu yarışı yapıldı.
Yaşar Çelik Spor Salonu'ndaki yarışmayı, Yeniçağa Kaymakamı Mehmet Kaan Kini, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler ile kurum müdürleri ve öğrenciler izledi.
Yarışmada, Yaşar Çelik İlkokulu, Borsa İstanbul İmam Hatip Ortaokulu, Mehmet Çelik Ortaokulu ve Yaşar Çelik Çok Programlı Anadolu Lisesi dereceye girdi.
Dereceye giren okullara ödüllerini Kaymakam Kini ile Güler verdi.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.