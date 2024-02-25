Bolu Merkez ve İlçe Seçim Kurulları geçici aday listelerini açıkladı

YSK Bolu Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılan partilerin Bolu Merkez İlçe Belediye Başkan Adayları, Belediye Meclis Üyeleri adayları, İl Genel Meclis Üyeleri adayları, Karacasu Belediye Başkan Adayları, Belediye Meclis Üyeleri adayları geçici listelerini; Kıbrıscık İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı Kıbrıscık İlçe Belediye Başkan Adayları, Belediye Meclis Üyeleri adayları, İl Genel Meclis üyeleri adayları geçici listelerini, Seben İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı Seben İlçe Belediye Başkan adayları, Belediye Meclis Üyeleri adayları ve İl Genel Meclis üyeleri adaylarının geçici listelerini açıkladı.

Geçici aday listeleri açıklandı

31 Mart 2024 yerel seçimleri öncesinde 20 Şubat’ta il ve ilçe seçim kurullarına teslim edilmeye başlayan geçici aday listeleri, 22 Şubat’ta eksikliklerin de giderilmesinden sonra 23 Şubat’ta İlçe Seçim Kurulları tarafından açıklandı. Buna göre Bolu Merkez İlçe Seçim Kurulu’nun Bolu Merkez, Karacasu ve bağlı olan Kıbrıscık ve Seben’in belediye başkan adayları, belediye meclis üyeleri ve İl genel Meclis üyeleri adaylarının geçici listeleri dikkat çekti.

Bolu Merkez ilçede Belediye Başkanlığı için 20 parti seçime girecek

Bolu Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’nın açıkladığı bilgiye göre 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nde Bolu Merkez İlçeden Bolu Belediye Başkan Adaylığı için 20 parti yarışacak.

Bolu Belediye Başkanlığı için sandıktan çıkmayı bekleyen partiler ve adayları şöyle:

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ : Muhammed Emin Demirkol

İYİ PARTİ : Mansur Şen

DEMOKRATİK SOL PARTİ : Sevil Değirmenci

YENİDEN REFAH PARTİSİ : Faruk Bayrakdar

HAKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ :Veli Saçılık

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ :Azize Ergün

ZAFER PARTİSİ :İlkay Bayrak

TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ :Gürseli Kara

BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ :Mustafa Yağcı

CUMHURİYET HALK PARTİSİ :Tanju Özcan

HÜR DAVA PARTİSİ :Şükrü Deniz

HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ :Makfure Tunç

ADALET BİRLİK PARTİSİ :Burcu Kurtoğlu

DEMOKRAT PARTİ :Şerafettin Yalçın

MİLLET PARTİSİ :Latif Ural

MİLLİ YOL PARTİSİ :Elvan Coşkun

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ :İlhan Durak

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ :Aslı Nur Yılmaz

DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ :Nadir Gürkan Yetkin

SAADET PARTİSİ :İsa Sayın

Bolu Belediye Meclisi Üyeliği seçimlerine Merkez ilçeden 18 parti katılacak.

AK Parti’den 3 kontenjan Cemil Akay, Reşat Özcan ve İsa Özcan, 28 asil, 31 yedek;

İYİ Parti’den 3 kontenjan Ahmet Karatepe, Fadime Gülen, Fazıl Şolpan, 28 asil üye

Büyük Birlik Partisi’nden 2 asil,

Demokratik Sol Parti 1 asil,

Yeniden Refah Partisi’nden 4 kontenjan Muzaffer Aslan, Hakkı Karabostan, Bahadır Kurt, Orhan Demirtaş, 15 asil

Halkların Eşitlik Partisi’nden 1 asil

Türkiye Komünist Partisi’nden 2 asil,

Zafer Partisi’nden 2 asil,

Bağımsız Türkiye Partisi’nden 2 asil,

Cumhuriyet Halk Partisi’nden 3 kontenjan Mehmet Tuna Özcan, Resmiye Kahruman, Ömer Polat

28 asil,

Emek Partisi’nden 1 asil,

Hür Dava Partisi’nden 1 asil,

Demokrat Parti’den 2 asil,

Milli Yol Partisi’nden 1 asil,

Milliyetçi Hareket Partisi’nden 3 kontenjan Muharrem Demirel, Hakan Aydın, Ahan Tabak, 28 asil,

Türkiye İşçi Partisi’nden 5 asil,

Demokrasi ve Atılım Partisi’nden 3 kontenjan Cihad Açıkgöz, Mustafa Canbaş, Uğur Denizhan, 28 asil,

Saadet Partisi’nden 3 kontenjan Fatih Kılınç, İsa Aydın, İbrahim Sakmak, 28 asi

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Bolu İl Genel Meclisi üyeliği seçimlerine Merkez ilçeden 19 parti katılacak

AK Parti’den 6 asil, 6 yedek

İYİ Parti’den 6 asil,

Sol Parti’den 1 asil,

Büyük Birlik Partisi’nden 2 asil,

Demokratik Sol Parti’den 1 asil,

Yeniden Refah Partisi’nden 1 kontenjan Enes Baskın, 5 asil,

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nden 1 asil,

Zafer Partisi’nden 1 asil,

Bağımsız Türkiye Partisi’nden 2 asil,

Cumhuriyet Halk Partisi’nden 6 asil,

Hür Dava Partisi’nden 1 asil,

Demokrat Parti’den 1 asil,

Millet Partisi’nden 1 asil,

Milli Yol Partisi’nden 1 asil,

Milliyetçi Hareket Partisi’nden 2 kontenjan Sedat Öztürk, Tolga Yılmaz, 6 asil,

Türkiye İşçi Partisi’nden 2 asil,

Demokrasi ve Atılım Partisi’nden 6 asil,

Saadet Partisi’nden 6 asil, Vatan Partisi’nden 1 asil

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Karacasu Beldesi Belediye Başkanlığı seçimlerine 1 bağımsız, toplam 8 aday katılacak

AK Parti’den Sedat Bozoğlu,

Yeniden Refah Partisi’nden Ferdi Ak,

Bağımsız Türkiye Partisi’nden Emrah Karakaya,

Cumhuriyet Halk Partisi’nden Ekrem Velioğlu,

Adalet Birlik Partisi’nden Kader Kul,

Milliyetçi hareket Partisi’nden İrfan Dülger,

Saadet Partisi’nden Adem Emre,

Bağımsız, Celal Beydili

Karacasu Belediye Meclis Üyeliği seçimlerine 6 parti katılacak

Adalet ve Kalkınma Partisi 1 kontenjan Kemal Güngör, 8 asil, 6 yedek,

Yeniden Refah Partisi 1 kontenjan Ersin Epçim, 4 asil,

Bağımsız Türkiye Partisi 2 asil,

Cumhuriyet Halk Partisi 1 kontenjan Uğur Varol, 8 asil,

Milliyetçi Hareket Partisi 1 kontenjan Ali Özdemir, 8 asil, 4 yedek,

Saadet Partisi 1 asil

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Kıbrıscık Belediye Başkanlığı seçimlerine 1 bağımsız, toplam 11 parti katılacak

Adalet ve Kalkınma Partisi, Kemal Aktaş

İyi Parti, Barış Dişli

Yeniden Refah Partisi, Fatih Karaaslan

Zafer Partisi, Sefer Akı

Bağımsız Türkiye Partisi, İsmail İnceayan

Cumhuriyet Halk Partisi, Emin Tekemen

Hür Dava Partisi, Mustafa Erol

Milliyetçi Hareket Partisi, Ersin Oktay Olkan

Türkiye İşçi Partisi, Menekşe Gökşen Özdemir

Saadet Partisi, Ekrem Ilgü

Bağımsız, Mustafa Topcuoğlu

Kıbrıscık Belediye Meclisi Üyeliği seçimlerine 11 parti katılacak

Adalet ve Kalkınma Partisi 1 kontenjan Muhsin Oflaz, 8 asil, 9 yedek

İyi Parti 1 kontenjan Yıldırım Soner Akdaş, 3 asil

Yeniden Refah Partisi 4 asil

Türkiye Komünist Partisi 1 asil

Zafer Partisi 1 asil

Bağımsız Türkiye Partisi 2 asil

Cumhuriyet Halk Partisi 1 kontenjan Gülay Özmen, 7 asil

Hür Dava Partisi 1 asil

Milliyetçi Hareket Partisi 1 kontenjan İnci Çatak, 8 asil, 9 yedek

Türkiye İşçi Partisi 1 kontenjan Bünyamin Ercan 7 asil

Saadet Partisi 1 asil

Kıbrıscık ilçesinden İl Genel Meclisi üyeliği seçimlerine 14 parti katılacak

Adalet ve Kalkınma Partisi 2 asil, 2 yedek

İyi Parti 1 asil

Sol Parti 1 asil

Büyük Birlik Partisi 1 asil

Yeniden Refah Partisi 1 asil

Zafer Partisi 1 asil

Bağımsız Türkiye Partisi 2 asil

Cumhuriyet Halk Partisi 2 asil,

Hür Dava Partisi 1 asil

Millet Partisi 1 asil

Milliyetçi Hareket Partisi 2 asil

Türkiye İşçi Partisi 2 asil

Saadet Partisi 1 asil

Vatan Partisi 1 asil

Seben Belediye Başkanlığı seçimlerine 8 parti katılacak

Adalet ve Kalkınma Partisi’nden Fatih Kavak

Yeniden Refah Partisi’nden Harun Erkoç

Halkın Kurtuluş Partisi’nden Levent Yıldız

Bağımsız Türkiye Partisi’nden Ali Altınel

Cumhuriyet Halk Partisi’nden Uygar Oturakdaş

Hür Dava Partisi’nden Mehmet Şerif Tan

Milliyetçi Hareket Partisi’nden Murat Özkan

Saadet Partisi’nden Ünal Güngör

Seben Belediye Meclisi üyeliğine 8 parti katılacak

Adalet ve Kalkınma Partisi’nden 1 kontenjan Hüseyin Aydın, 8 asil, 2 yedek

Yeniden refah Partisi’nden 2 asil

Türkiye Komünist Partisi’nden 1 asil

Bağımsız Türkiye Partisi’nden 1 asil

Cumhuriyet halk Partisi’nden 1 kontenjan Kemal Ünalan, 8 asil

Hür Dava Partisi’nden 1 asil

Milliyetçi Hareket Partisi’nden 1 kontenjan Rıfat Çelikcan, 7 asil

Saadet Partisi’nden 1 asil

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Seben ilçesinden İl Genel Meclisi üyeliği seçimlerine 12 parti katılacak

Adalet ve Kalkınma Partisi 2 asil, 2 yedek

İyi Parti 2 asil

Sol Parti 1 asil

Büyük Birlik Partisi 1 asil

Yeniden Refah Partisi 1 asil

Bağımsız Türkiye Partisi 1 asil

Hür Dava Partisi 1 asil

Millet Partisi 1 asil

Milliyetçi hareket Partisi 2 asil

Türkiye İşçi Partisi 1 asil

Saadet Partisi 1 asil

Vatan Partisi 1 asil

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Seçim takvimine göre, bundan sonraki süreçte siyasi partiler geçici aday listelerinin YSK’nın il ve ilçelerdeki seçim kurulları tarafından kesin aday listeleri olarak açıklanmasını bekleyecek. Kesin aday listeleri 3 Mart’ta açıklanacak.