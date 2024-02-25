Bolu Merkez ve İlçe Seçim Kurulları geçici aday listelerini açıkladı

YSK Bolu Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılan partilerin Bolu Merkez İlçe Belediye Başkan Adayları, Belediye Meclis Üyeleri adayları, İl Genel Meclis Üyeleri adayları, Karacasu Belediye Başkan Adayları, Belediye Meclis Üyeleri adayları geçici listelerini; Kıbrıscık İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı Kıbrıscık İlçe Belediye Başkan Adayları, Belediye Meclis Üyeleri adayları, İl Genel Meclis üyeleri adayları geçici listelerini, Seben İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı Seben İlçe Belediye Başkan adayları, Belediye Meclis Üyeleri adayları ve İl Genel Meclis üyeleri adaylarının geçici listelerini açıkladı.
Geçici aday listeleri açıklandı
31 Mart 2024 yerel seçimleri öncesinde 20 Şubat’ta il ve ilçe seçim kurullarına teslim edilmeye başlayan geçici aday listeleri, 22 Şubat’ta eksikliklerin de giderilmesinden sonra 23 Şubat’ta İlçe Seçim Kurulları tarafından açıklandı. Buna göre Bolu Merkez İlçe Seçim Kurulu’nun Bolu Merkez, Karacasu ve bağlı olan Kıbrıscık ve Seben’in belediye başkan adayları, belediye meclis üyeleri ve İl genel Meclis üyeleri adaylarının geçici listeleri dikkat çekti.
Bolu Merkez ilçede Belediye Başkanlığı için 20 parti seçime girecek
Bolu Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’nın açıkladığı bilgiye göre 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nde Bolu Merkez İlçeden Bolu Belediye Başkan Adaylığı için 20 parti yarışacak.
Bolu Belediye Başkanlığı için sandıktan çıkmayı bekleyen partiler ve adayları şöyle:
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ : Muhammed Emin Demirkol
İYİ PARTİ : Mansur Şen
DEMOKRATİK SOL PARTİ : Sevil Değirmenci
YENİDEN REFAH PARTİSİ : Faruk Bayrakdar
HAKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ :Veli Saçılık
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ :Azize Ergün
ZAFER PARTİSİ :İlkay Bayrak
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ :Gürseli Kara
BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ :Mustafa Yağcı
CUMHURİYET HALK PARTİSİ :Tanju Özcan
HÜR DAVA PARTİSİ :Şükrü Deniz
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ :Makfure Tunç
ADALET BİRLİK PARTİSİ :Burcu Kurtoğlu
DEMOKRAT PARTİ :Şerafettin Yalçın
MİLLET PARTİSİ :Latif Ural
MİLLİ YOL PARTİSİ :Elvan Coşkun
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ :İlhan Durak
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ :Aslı Nur Yılmaz
DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ :Nadir Gürkan Yetkin
SAADET PARTİSİ :İsa Sayın
Bolu Belediye Meclisi Üyeliği seçimlerine Merkez ilçeden 18 parti katılacak.
AK Parti’den 3 kontenjan Cemil Akay, Reşat Özcan ve İsa Özcan, 28 asil, 31 yedek;
İYİ Parti’den 3 kontenjan Ahmet Karatepe, Fadime Gülen, Fazıl Şolpan, 28 asil üye
Büyük Birlik Partisi’nden 2 asil,
Demokratik Sol Parti 1 asil,
Yeniden Refah Partisi’nden 4 kontenjan Muzaffer Aslan, Hakkı Karabostan, Bahadır Kurt, Orhan Demirtaş, 15 asil
Halkların Eşitlik Partisi’nden 1 asil
Türkiye Komünist Partisi’nden 2 asil,
Zafer Partisi’nden 2 asil,
Bağımsız Türkiye Partisi’nden 2 asil,
Cumhuriyet Halk Partisi’nden 3 kontenjan Mehmet Tuna Özcan, Resmiye Kahruman, Ömer Polat
28 asil,
Emek Partisi’nden 1 asil,
Hür Dava Partisi’nden 1 asil,
Demokrat Parti’den 2 asil,
Milli Yol Partisi’nden 1 asil,
Milliyetçi Hareket Partisi’nden 3 kontenjan Muharrem Demirel, Hakan Aydın, Ahan Tabak, 28 asil,
Türkiye İşçi Partisi’nden 5 asil,
Demokrasi ve Atılım Partisi’nden 3 kontenjan Cihad Açıkgöz, Mustafa Canbaş, Uğur Denizhan, 28 asil,
Saadet Partisi’nden 3 kontenjan Fatih Kılınç, İsa Aydın, İbrahim Sakmak, 28 asi
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Bolu İl Genel Meclisi üyeliği seçimlerine Merkez ilçeden 19 parti katılacak
AK Parti’den 6 asil, 6 yedek
İYİ Parti’den 6 asil,
Sol Parti’den 1 asil,
Büyük Birlik Partisi’nden 2 asil,
Demokratik Sol Parti’den 1 asil,
Yeniden Refah Partisi’nden 1 kontenjan Enes Baskın, 5 asil,
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nden 1 asil,
Zafer Partisi’nden 1 asil,
Bağımsız Türkiye Partisi’nden 2 asil,
Cumhuriyet Halk Partisi’nden 6 asil,
Hür Dava Partisi’nden 1 asil,
Demokrat Parti’den 1 asil,
Millet Partisi’nden 1 asil,
Milli Yol Partisi’nden 1 asil,
Milliyetçi Hareket Partisi’nden 2 kontenjan Sedat Öztürk, Tolga Yılmaz, 6 asil,
Türkiye İşçi Partisi’nden 2 asil,
Demokrasi ve Atılım Partisi’nden 6 asil,
Saadet Partisi’nden 6 asil, Vatan Partisi’nden 1 asil
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Karacasu Beldesi Belediye Başkanlığı seçimlerine 1 bağımsız, toplam 8 aday katılacak
AK Parti’den Sedat Bozoğlu,
Yeniden Refah Partisi’nden Ferdi Ak,
Bağımsız Türkiye Partisi’nden Emrah Karakaya,
Cumhuriyet Halk Partisi’nden Ekrem Velioğlu,
Adalet Birlik Partisi’nden Kader Kul,
Milliyetçi hareket Partisi’nden İrfan Dülger,
Saadet Partisi’nden Adem Emre,
Bağımsız, Celal Beydili
Karacasu Belediye Meclis Üyeliği seçimlerine 6 parti katılacak
Adalet ve Kalkınma Partisi 1 kontenjan Kemal Güngör, 8 asil, 6 yedek,
Yeniden Refah Partisi 1 kontenjan Ersin Epçim, 4 asil,
Bağımsız Türkiye Partisi 2 asil,
Cumhuriyet Halk Partisi 1 kontenjan Uğur Varol, 8 asil,
Milliyetçi Hareket Partisi 1 kontenjan Ali Özdemir, 8 asil, 4 yedek,
Saadet Partisi 1 asil
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Kıbrıscık Belediye Başkanlığı seçimlerine 1 bağımsız, toplam 11 parti katılacak
Adalet ve Kalkınma Partisi, Kemal Aktaş
İyi Parti, Barış Dişli
Yeniden Refah Partisi, Fatih Karaaslan
Zafer Partisi, Sefer Akı
Bağımsız Türkiye Partisi, İsmail İnceayan
Cumhuriyet Halk Partisi, Emin Tekemen
Hür Dava Partisi, Mustafa Erol
Milliyetçi Hareket Partisi, Ersin Oktay Olkan
Türkiye İşçi Partisi, Menekşe Gökşen Özdemir
Saadet Partisi, Ekrem Ilgü
Bağımsız, Mustafa Topcuoğlu
Kıbrıscık Belediye Meclisi Üyeliği seçimlerine 11 parti katılacak
Adalet ve Kalkınma Partisi 1 kontenjan Muhsin Oflaz, 8 asil, 9 yedek
İyi Parti 1 kontenjan Yıldırım Soner Akdaş, 3 asil
Yeniden Refah Partisi 4 asil
Türkiye Komünist Partisi 1 asil
Zafer Partisi 1 asil
Bağımsız Türkiye Partisi 2 asil
Cumhuriyet Halk Partisi 1 kontenjan Gülay Özmen, 7 asil
Hür Dava Partisi 1 asil
Milliyetçi Hareket Partisi 1 kontenjan İnci Çatak, 8 asil, 9 yedek
Türkiye İşçi Partisi 1 kontenjan Bünyamin Ercan 7 asil
Saadet Partisi 1 asil
Kıbrıscık ilçesinden İl Genel Meclisi üyeliği seçimlerine 14 parti katılacak
Adalet ve Kalkınma Partisi 2 asil, 2 yedek
İyi Parti 1 asil
Sol Parti 1 asil
Büyük Birlik Partisi 1 asil
Yeniden Refah Partisi 1 asil
Zafer Partisi 1 asil
Bağımsız Türkiye Partisi 2 asil
Cumhuriyet Halk Partisi 2 asil,
Hür Dava Partisi 1 asil
Millet Partisi 1 asil
Milliyetçi Hareket Partisi 2 asil
Türkiye İşçi Partisi 2 asil
Saadet Partisi 1 asil
Vatan Partisi 1 asil
Seben Belediye Başkanlığı seçimlerine 8 parti katılacak
Adalet ve Kalkınma Partisi’nden Fatih Kavak
Yeniden Refah Partisi’nden Harun Erkoç
Halkın Kurtuluş Partisi’nden Levent Yıldız
Bağımsız Türkiye Partisi’nden Ali Altınel
Cumhuriyet Halk Partisi’nden Uygar Oturakdaş
Hür Dava Partisi’nden Mehmet Şerif Tan
Milliyetçi Hareket Partisi’nden Murat Özkan
Saadet Partisi’nden Ünal Güngör
Seben Belediye Meclisi üyeliğine 8 parti katılacak
Adalet ve Kalkınma Partisi’nden 1 kontenjan Hüseyin Aydın, 8 asil, 2 yedek
Yeniden refah Partisi’nden 2 asil
Türkiye Komünist Partisi’nden 1 asil
Bağımsız Türkiye Partisi’nden 1 asil
Cumhuriyet halk Partisi’nden 1 kontenjan Kemal Ünalan, 8 asil
Hür Dava Partisi’nden 1 asil
Milliyetçi Hareket Partisi’nden 1 kontenjan Rıfat Çelikcan, 7 asil
Saadet Partisi’nden 1 asil
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Seben ilçesinden İl Genel Meclisi üyeliği seçimlerine 12 parti katılacak
Adalet ve Kalkınma Partisi 2 asil, 2 yedek
İyi Parti 2 asil
Sol Parti 1 asil
Büyük Birlik Partisi 1 asil
Yeniden Refah Partisi 1 asil
Bağımsız Türkiye Partisi 1 asil
Hür Dava Partisi 1 asil
Millet Partisi 1 asil
Milliyetçi hareket Partisi 2 asil
Türkiye İşçi Partisi 1 asil
Saadet Partisi 1 asil
Vatan Partisi 1 asil
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Seçim takvimine göre, bundan sonraki süreçte siyasi partiler geçici aday listelerinin YSK’nın il ve ilçelerdeki seçim kurulları tarafından kesin aday listeleri olarak açıklanmasını bekleyecek. Kesin aday listeleri 3 Mart’ta açıklanacak.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.