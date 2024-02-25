Boluspor – Erzurumspor FK maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol 1.Lig'in 24. haftası, futbolseverler için kritik bir karşılaşmaya sahne oluyor. Boluspor, kendi evinde Bolu Atatürk Stadyumu'nda, güçlü rakibi Erzurumspor FK ile karşılaşıyor. Bu heyecan dolu maç, 13:30'da başlayacak ve futbol tutkunları bu önemli mücadeleyi TRT Avaz ve BeIN SPORTS 2 kanallarında canlı olarak izleyebilecekler.

Düdük Feridun Daldaş’ta

Maçın hakemliğini üstlenecek olan Feridun Daldaş, yardımcı hakemler Azad İlhan ve Mahmut Gülle ile birlikte adil bir oyun yönetimi için sahada olacak.

Rekabette 10. randevu

İki takım arasındaki rekabette şimdiye kadar 9 kez karşı karşıya gelen takımlar, futbol severlere unutulmaz anlar yaşattı. Erzurumspor FK, 5 galibiyetle bu rekabette öne çıkarken, Boluspor ise 2 zafer elde etti. Geri kalan maçlar ise eşitlikle sonuçlandı.

Ligde dengeyi bozma mücadelesi

Boluspor ve Erzurumspor FK, Trendyol 1. Lig'in ikinci yarısında gösterdikleri performansla dikkat çekiyor. Her iki takım da son 6 maçta mağlubiyet yüzü görmedi. Bu süreçte Boluspor, rakip kalelere 9 gol atarken, kalesinde sadece 5 gol gördü. Erzurumspor FK ise, 2024 yılında Avrupa'nın en prestijli liglerinde bile nadir görülen bir başarıya imza atarak, gol yemeden maçlarını sürdüren tek takım oldu.

Maçın kritik noktaları

Boluspor, bu maçla birlikte Erzurumspor FK'nın etkileyici gol yememe serisine son vermek istiyor. Takım, sahadaki tüm oyuncularıyla tam kadro yer alırken, Erzurumspor FK'da ise sarı kart cezaları nedeniyle Eren Tozlu ve Celal Hanalp gibi önemli oyuncuların eksikliği hissedilecek. Bu durum, maçın stratejisini ve sonucunu doğrudan etkileyebilir.

Futbolseverlerin beklentisi yüksek

Bu önemli karşılaşma, hem Boluspor hem de Erzurumspor FK için ligin geri kalan kısmında büyük önem taşıyor. Her iki takımın da gösterdiği mücadele ve kazanma arzusu, futbolseverlere keyifli anlar yaşatacak. Maçın sonucu, ligdeki dengeleri değiştirebilir ve takımların kalan haftalardaki performanslarına yön verebilir.