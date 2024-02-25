Galatasaray ve Antalyaspor 56. kez karşı karşıya geliyor: Rekabette kim daha üstün?

Trendyol Süper Lig'in 27. haftası, futbol severler için büyük bir heyecana sahne olacak. Galatasaray, yarın saat 20.00'de Rams Park'ta Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşma, iki takım arasındaki 56. randevu olarak futbol tarihine geçecek.
Galatasaray’ın üstünlüğü göze çarpıyor
Şimdiye kadar yapılan 55 maçta, Galatasaray'ın üstünlüğü göze çarpıyor. Sarı-kırmızılılar, rakibine karşı 34 galibiyet elde ederken, Antalyaspor ise 7 kez galip geldi. 14 maç ise beraberlikle sonuçlandı.
Galatasaray'ın rakipsiz serisi ve ligin zirvesindeki yeri
Galatasaray, bu sezona damgasını vuran performansıyla dikkat çekiyor. 22 galibiyet, 3 beraberlik ve yalnızca 1 mağlubiyetle 69 puan toplayan sarı-kırmızılılar, ligde ikinci sırada yer alıyor. Öte yandan, Antalyaspor ise 8 galibiyet, 11 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 35 puan toplamış durumda ve 8. sırada bulunuyor.
Rakipleri arasında açık ara fark
Sarı-kırmızılılar, savunmada sergilediği üstün performansla dikkat çekiyor. Bu sezon ligde en az gol yiyen takım unvanını elinde bulunduran Galatasaray, rakip fileleri 55 kez havalandırırken, kalesinde sadece 14 gol gördü. Ayrıca, ligde son 14 maçını kaybetmeyen ve son 7 maçından galibiyetle ayrılan takım, evindeki yenilmezlik serisini 30 maça çıkardı.
Teknik direktörlerin rekabeti ve önemli eksikler
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, antrenörlük kariyerlerinde 9. kez birbirlerine rakip olacak. Bu karşılaşmalarda Yalçın'ın takımları 5 kez galip gelirken, Buruk yönetimindeki ekipler 1 kez üstünlük sağladı. Galatasaray'da Davinson Sanchez, Kerem Aktürkoğlu ve Sergio Oliveira sarı kart sınırında bulunurken, Hakim Ziyech ve Serge Aurier sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almayacak.
Maçın hakemi ve beklentiler
Galatasaray ile Antalyaspor arasındaki bu kritik mücadeleyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Futbolseverler, Süper Lig'in zirvesini yakından ilgilendiren bu maçta, kıyasıya bir mücadele bekliyor. Her iki takım da sahadan 3 puanla ayrılmak için kıyasıya mücadele edecek.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.