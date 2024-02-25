Galatasaray ve Antalyaspor 56. kez karşı karşıya geliyor: Rekabette kim daha üstün?

Trendyol Süper Lig'in 27. haftası, futbol severler için büyük bir heyecana sahne olacak. Galatasaray, yarın saat 20.00'de Rams Park'ta Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşma, iki takım arasındaki 56. randevu olarak futbol tarihine geçecek.

Galatasaray’ın üstünlüğü göze çarpıyor

Şimdiye kadar yapılan 55 maçta, Galatasaray'ın üstünlüğü göze çarpıyor. Sarı-kırmızılılar, rakibine karşı 34 galibiyet elde ederken, Antalyaspor ise 7 kez galip geldi. 14 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Galatasaray'ın rakipsiz serisi ve ligin zirvesindeki yeri

Galatasaray, bu sezona damgasını vuran performansıyla dikkat çekiyor. 22 galibiyet, 3 beraberlik ve yalnızca 1 mağlubiyetle 69 puan toplayan sarı-kırmızılılar, ligde ikinci sırada yer alıyor. Öte yandan, Antalyaspor ise 8 galibiyet, 11 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 35 puan toplamış durumda ve 8. sırada bulunuyor.

Rakipleri arasında açık ara fark

Sarı-kırmızılılar, savunmada sergilediği üstün performansla dikkat çekiyor. Bu sezon ligde en az gol yiyen takım unvanını elinde bulunduran Galatasaray, rakip fileleri 55 kez havalandırırken, kalesinde sadece 14 gol gördü. Ayrıca, ligde son 14 maçını kaybetmeyen ve son 7 maçından galibiyetle ayrılan takım, evindeki yenilmezlik serisini 30 maça çıkardı.

Teknik direktörlerin rekabeti ve önemli eksikler

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, antrenörlük kariyerlerinde 9. kez birbirlerine rakip olacak. Bu karşılaşmalarda Yalçın'ın takımları 5 kez galip gelirken, Buruk yönetimindeki ekipler 1 kez üstünlük sağladı. Galatasaray'da Davinson Sanchez, Kerem Aktürkoğlu ve Sergio Oliveira sarı kart sınırında bulunurken, Hakim Ziyech ve Serge Aurier sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almayacak.

Maçın hakemi ve beklentiler

Galatasaray ile Antalyaspor arasındaki bu kritik mücadeleyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Futbolseverler, Süper Lig'in zirvesini yakından ilgilendiren bu maçta, kıyasıya bir mücadele bekliyor. Her iki takım da sahadan 3 puanla ayrılmak için kıyasıya mücadele edecek.