Bolu vefat edenler.. 25 Şubat 2024 tarihinde günün vefat ve defin listesi...

FADİME ÇELEN
Kıbrıscık Belen köyü halkından Satılmış ÇELEN’in eşi, Yılmaz, Havva, Mustafa, Yasemin ve Ayşe KOSDAK’ın kardeşi, Selami, Mahmut, Havva, Tanju ve Selahattin ÇELEN’in anneleri;
Cenazesi bugün Seben Tazılar köyü camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.
AYŞE YILDIZ
Kültür mahallesi sakinlerinden, Selahattin YILDIZ’ın eşi, Sabahattin, Nurhayat, Semih, Nuray, Gülnur’un anneleri;
Cenazesi bugün kültür mahallesi Fatih camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası defnedilecektir.
RIFAT GÜLER
Çorum iskilip ikikise köyü halkından Sağlık mahallesi sakinlerinden Adem, Turgut, Uğur GÜLER’in babaları;
Cenazesi bugün Sağlık mahallesi Şahinoğlu camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası sağlık mahallesi yeni dodurga mezarlığına defnedilecektir.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.