- Gündem

Bakan Bak'tan özel bireylerle horon şovu

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Düzce ziyaretinde özel bireylerle horon oynayarak anlamlı anlar yaşadı. Düzce Belediye Başkanı'na teşekkür ederek, özel bireylerin sosyal hayata katılımının önemine dikkat çekti.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Bakan Bak'tan özel bireylerle horon şovu mask
Bakan Bak'tan özel bireylerle horon şovu
Bakan Bak'tan özel bireylerle horon şovu
+3
Haber albümü için resme tıklayın

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Düzce ziyareti sırasında özel bireylerle dolu dolu bir gün geçirdi. Bakanlık görevinin yanı sıra sosyal sorumluluk projelerine de büyük önem veren Bak, Düzce'deki gençlik ve spor yatırımlarını yerinde incelemek üzere şehre geldi. İlk durağı Düzce Valiliği olan Bakan Bak, burada yapılan koordinasyon toplantısına katıldıktan sonra, Kiremitocağı Mahallesi'nde bulunan gençlik merkezine geçti.

Bakan Bak'tan özel bireylerle horon şovu

Özel Bireylerle Horon Keyfi

Gençlik merkezinde, özel bireylerden oluşan halk oyunları ekiplerinin çalışmalarını yakından takip eden Bakan Bak, horon teptiklerini görünce kendini müziğin ritmine bıraktı. Özel bireylerle birlikte horon oynayan Bakan Bak, bu anlamlı buluşmada samimiyet ve neşe dolu anlar yaşadı. Ankara'da gerçekleştirilecek özel bir etkinliğe özel bireyleri davet eden Bakan Bak, bu özel buluşmanın önemine dikkat çekti.Bakan Bak'tan özel bireylerle horon şovu

Düzce Belediye Başkanı'na Teşekkür

Bakan Osman Aşkın Bak, özel bireylere verilen desteğin önemine vurgu yaparak, bu konuda katkı sağlayan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'ye teşekkürlerini iletti. Özel bireylerin sosyal hayata katılımını destekleyen etkinliklerin önemine dikkat çeken Bak, bu tür etkinliklerin yaygınlaştırılması gerektiğini belirtti.Bakan Bak'tan özel bireylerle horon şovu

# belediye, spor, düzce, ankara

25 Şub 2024 - 12:12 Düzce- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL