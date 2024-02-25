Bakan Bak'tan özel bireylerle horon şovu

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Düzce ziyareti sırasında özel bireylerle dolu dolu bir gün geçirdi. Bakanlık görevinin yanı sıra sosyal sorumluluk projelerine de büyük önem veren Bak, Düzce'deki gençlik ve spor yatırımlarını yerinde incelemek üzere şehre geldi. İlk durağı Düzce Valiliği olan Bakan Bak, burada yapılan koordinasyon toplantısına katıldıktan sonra, Kiremitocağı Mahallesi'nde bulunan gençlik merkezine geçti.

Özel Bireylerle Horon Keyfi

Gençlik merkezinde, özel bireylerden oluşan halk oyunları ekiplerinin çalışmalarını yakından takip eden Bakan Bak, horon teptiklerini görünce kendini müziğin ritmine bıraktı. Özel bireylerle birlikte horon oynayan Bakan Bak, bu anlamlı buluşmada samimiyet ve neşe dolu anlar yaşadı. Ankara'da gerçekleştirilecek özel bir etkinliğe özel bireyleri davet eden Bakan Bak, bu özel buluşmanın önemine dikkat çekti.

Düzce Belediye Başkanı'na Teşekkür

Bakan Osman Aşkın Bak, özel bireylere verilen desteğin önemine vurgu yaparak, bu konuda katkı sağlayan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'ye teşekkürlerini iletti. Özel bireylerin sosyal hayata katılımını destekleyen etkinliklerin önemine dikkat çeken Bak, bu tür etkinliklerin yaygınlaştırılması gerektiğini belirtti.