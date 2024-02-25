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Asırlık kandil geleneği! 113 yılın bereketi

Düzce'de113 yıldır süregelen bir kandil geleneğine ev sahipliği yapıyor. Koçyazı Mahallesi'nde yaşayanlar, Beraat Kandili'nde bir araya gelerek, yüzyıllardır süren birlikteliği ve dayanışmayı kutluyor. Bu özel günde, mahalle sakinleri; yufka, pilav, tavuk, et ve ayran gibi ev yapımı lezzetleri cami avlusunda kurulan sofralarda paylaşıyor.

İhlas Haber Ajansı
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Asırlık kandil geleneği! 113 yılın bereketi mask
Asırlık kandil geleneği! 113 yılın bereketi
Asırlık kandil geleneği! 113 yılın bereketi
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Birlik ve Beraberlik Sofrası

Koçyazı Mahallesi Camii, Beraat Kandili'nde mahalleliyi bir araya getiren manevi bir buluşma noktasına dönüşüyor. Akşam namazının ardından, her yaştan insan evlerinden getirdikleri yiyecekleri örtülere serilen sofralarda ikram ediyor. Bu gelenek, mahalledeki çocuklar ve yaşlılar başta olmak üzere herkesin katılımıyla zenginleşiyor.

Asırlık kandil geleneği! 113 yılın bereketi

113 Yıllık Gelenekten İlham

Koçyazı Mahallesi Muhtarı İsmet Mısır, geleneğin 113. yılını kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtiyor. Mısır, bu özel gelenek sayesinde mahalle sakinlerinin birlik, beraberlik ve dayanışma içinde olduklarını vurguluyor. Ayrıca, bu geleneğin diğer camilere ve mahallelere de örnek olmasını umduğunu ifade ediyor.Asırlık kandil geleneği! 113 yılın bereketi

Gelecek Nesillere Miras

Bu gelenek, Koçyazı Mahallesi'nde yaşayanların geçmişle bağlarını güçlendirirken, gelecek nesillere de aktarılacak değerli bir miras olarak görülüyor. Mahalle muhtarı ve sakinleri, bu geleneği yaşatma konusundaki kararlılıklarını her fırsatta dile getiriyorlar.Asırlık kandil geleneği! 113 yılın bereketi

Katılım Her Yıl Artıyor

Her yıl daha fazla mahallelinin katılım gösterdiği bu etkinlik, Koçyazı Mahallesi'nin sosyal ve kültürel yaşamında önemli bir yer tutuyor. Mahalleli, bu gelenek sayesinde komşuluk ilişkilerini güçlendiriyor ve bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyor.Asırlık kandil geleneği! 113 yılın bereketi

Bu asırlık gelenek, Düzce ve Koçyazı Mahallesi'nin kültürel zenginliğini ve toplumsal dayanışmasını gözler önüne seriyor. 113 yıldır devam eden bu geleneğin, birlik ve beraberliğin simgesi olarak gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.Asırlık kandil geleneği! 113 yılın bereketi

# düzce

25 Şub 2024 - 12:19 Düzce- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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