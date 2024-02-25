- Asayiş

Sobadan çıkan yangın korkuttu!

Düzce'nin Yığılca ilçesine bağlı Sarıkaya köyünde meydana gelen yangın, bölge sakinlerini korkuttu. Edinilen bilgilere göre, S.A. isimli vatandaşa ait köy evinde, sobadan kaynaklanan bir yangın çıktı. Alevlerin hızla yükselmesi üzerine olay yerine hemen sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İhlas Haber Ajansı
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Sobadan çıkan yangın korkuttu! mask
Sobadan çıkan yangın korkuttu!
Sobadan çıkan yangın korkuttu!
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Hızlı Müdahale ve Köylülerin Fedakarlığı

Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ve köylülerin yardımlarıyla kontrol altına alındı. Köy sakinleri, ev içerisinde mahsur kalanları dışarı çıkararak büyük bir fedakarlık örneği gösterdi. Ancak yangın sırasında Ş.A. isimli bir kişi ağır yanıklar aldı. Yaralı, olay yerine gelen ambulansla hemen Kocaeli'deki bir yanık ünitesine sevk edildi.

Sobadan çıkan yangın korkuttu!

Yanık Ünitesine Sevk Edilen Yaralı ve Devam Eden İncelemeler

Yaralının sağlık durumu hakkında detaylı bilgi verilmezken, Kocaeli'deki yanık ünitesinde tedavi altına alındığı öğrenildi. Öte yandan, yangının çıkış nedenine ilişkin incelemeler devam ediyor. Yetkililer, yangının kesin çıkış nedenini belirlemek için detaylı bir araştırma başlattı.Sobadan çıkan yangın korkuttu!

Yangının sobadan çıkması, kış aylarında ısınma araçlarının kullanımı sırasında yaşanabilecek tehlikelere dikkat çekiyor. İtfaiye ekipleri ve yetkililer, vatandaşları soba ve diğer ısınma araçlarını kullanırken dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
# tedavi

25 Şub 2024 - 12:23 Düzce- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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