Silah imalathanesi soyuldu

Hırsızlık Operasyonu: 20 Av Tüfeği Çalındı
Olay, Düzce'nin huzurunu bozan cüretkar bir hırsızlık vakası olarak kayıtlara geçti. İmalathaneye giren hırsız veya hırsızlar, silah üretiminde kullanılan değerli ekipmanları ve tamamlanmış 20 adet av tüfeğini çalarak ortadan kayboldu. Çalınan malzemeler arasında, silah üretiminde kritik öneme sahip çeşitli makineler ve bir freze makinesi de yer aldı.
Polis Harekete Geçti: Şüpheli Yakalandı
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği, ihbar üzerine derhal geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Yürütülen titiz çalışmalar sonucunda, polis ekipleri kısa sürede hırsızlık olayına karışan şüpheliyi tespit edip yakaladı. Şüphelinin çaldığı malzemeler, sahibine teslim edilirken, suça konu olan 20 adet av tüfeği ise gerekli işlemler için emniyet güçleri tarafından muhafaza altına alındı.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.