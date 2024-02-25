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Öğrencilerden yöresel lezzetler atölyesi

Düzce Üniversitesi'nde eğitimlerine devam eden Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında kalan öğrenciler, boş zamanlarını değerlendirerek hem öğreniyor hem de eğleniyorlar. Bu kapsamda düzenlenen "Ninemin Tarifleri Atölyesi"nde, öğrenciler yöresel mutfak kültürünü yaşatıyor.

İhlas Haber Ajansı
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Öğrencilerden yöresel lezzetler atölyesi mask
Öğrencilerden yöresel lezzetler atölyesi
Öğrencilerden yöresel lezzetler atölyesi
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Yöresel Lezzetlerle Dolu Bir Gün

Öğrenciler, atölyede mısır ekmeği, karalahana sarması, karalahana çorbası ve klasik mantı gibi yöresel lezzetlerin yapımını usta ellerden öğrenme fırsatı buldular. Bu özel etkinlik, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı ve Yurt Hizmetleri Müdürü Ahmet Karaarslan'ın da katılımıyla gerçekleşti.

Öğrencilerden yöresel lezzetler atölyesi

Eğitim ve Eğlence Bir Arada

Düzce yurtlarında kalan öğrenciler için düzenlenen bu etkinlik, eğitim ve eğlencenin harmanlandığı bir örnek teşkil ediyor. Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, öğrencilerin boş zamanlarını değerlendirmeleri için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini ve öğrenci fikirlerinin bu süreçte büyük önem taşıdığını belirtti.Öğrencilerden yöresel lezzetler atölyesi

Yöresel Mutfağımız Öğrencilerle Yaşıyor

Yazıcı, "Öğrencilerimizle istişare yaparak gerçekleştirdiğimiz bu etkinlikler, onların sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlıyor. Bugün de yöresel yemeklerimizi öğrenip yapan öğrencilerimizi tebrik ediyorum" dedi. Etkinlik, öğrencilerin yaptıkları lezzetleri birlikte afiyetle yemeleriyle son buldu.Öğrencilerden yöresel lezzetler atölyesi
# eğitim, spor, düzce, öğrenci

25 Şub 2024 - 12:29 Düzce- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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