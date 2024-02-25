Öğrencilerden yöresel lezzetler atölyesi

Yöresel Lezzetlerle Dolu Bir Gün
Öğrenciler, atölyede mısır ekmeği, karalahana sarması, karalahana çorbası ve klasik mantı gibi yöresel lezzetlerin yapımını usta ellerden öğrenme fırsatı buldular. Bu özel etkinlik, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı ve Yurt Hizmetleri Müdürü Ahmet Karaarslan'ın da katılımıyla gerçekleşti.
Eğitim ve Eğlence Bir Arada
Düzce yurtlarında kalan öğrenciler için düzenlenen bu etkinlik, eğitim ve eğlencenin harmanlandığı bir örnek teşkil ediyor. Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, öğrencilerin boş zamanlarını değerlendirmeleri için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini ve öğrenci fikirlerinin bu süreçte büyük önem taşıdığını belirtti.
Yöresel Mutfağımız Öğrencilerle Yaşıyor
Yazıcı, "Öğrencilerimizle istişare yaparak gerçekleştirdiğimiz bu etkinlikler, onların sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlıyor. Bugün de yöresel yemeklerimizi öğrenip yapan öğrencilerimizi tebrik ediyorum" dedi. Etkinlik, öğrencilerin yaptıkları lezzetleri birlikte afiyetle yemeleriyle son buldu.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.