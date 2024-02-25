- Asayiş

Dikkatsiz dönüş kazaya yol açtı!

Düzce'nin yoğun noktalarından biri olan terminal kavşağında, dikkatsizlik sonucu meydana gelen trafik kazası, yerel halk ve yetkilileri harekete geçirdi. İki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hafif yaralanırken, kaza anı ve sonrasındaki gelişmeler, bölgedeki trafik güvenliği konusunda yeniden değerlendirme yapılmasını gündeme getirdi.

İhlas Haber Ajansı
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Dikkatsiz dönüş kazaya yol açtı! mask
Dikkatsiz dönüş kazaya yol açtı!
Dikkatsiz dönüş kazaya yol açtı!
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Dikkatsiz U Dönüşü Faciaya Neden Oluyordu

Edinilen bilgilere göre, kaza Düzce Terminal mevkiinde gerçekleşti. Fatma Ç. yönetimindeki 34 BCM 121 plakalı otomobil, terminal civarında U dönüşü yapmaya çalışırken, Şehir Mezarlığı yönünden Aziz Yıldırım Bulvarı istikametine ilerlemekte olan Selma B. idaresindeki 81 BG 061 plakalı Opel marka otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta bulunan İrem A. ve Duran D. isimli yolcular hafif yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Dikkatsiz dönüş kazaya yol açtı!

Trafikte Aksama ve Normalleşme Süreci

Kazanın ardından olay yerine hızla ulaşan sağlık ve kurtarma ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak onları en yakın hastaneye sevk etti. Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. Yetkililer, kazaya karışan sürücüler ve tanıklarla görüşerek olayla ilgili detaylı bir inceleme başlattı.

Dikkatsiz dönüş kazaya yol açtı!

Güvenlik Önlemleri ve Trafik Eğitimi Vurgusu

Bu kaza, özellikle U dönüşü gibi riskli manevralar sırasında sürücülerin daha dikkatli olması gerektiğini bir kez daha ortaya koydu. Uzmanlar, sürücü eğitimlerinin yanı sıra, kavşaklarda ve riskli noktalarda alınacak ek güvenlik önlemlerinin önemine dikkat çekiyor.Dikkatsiz dönüş kazaya yol açtı!

# otomobil, düzce, trafik, kaza

25 Şub 2024 - 12:35 Düzce- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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