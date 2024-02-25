Dikkatsiz dönüş kazaya yol açtı!

Dikkatsiz U Dönüşü Faciaya Neden Oluyordu
Edinilen bilgilere göre, kaza Düzce Terminal mevkiinde gerçekleşti. Fatma Ç. yönetimindeki 34 BCM 121 plakalı otomobil, terminal civarında U dönüşü yapmaya çalışırken, Şehir Mezarlığı yönünden Aziz Yıldırım Bulvarı istikametine ilerlemekte olan Selma B. idaresindeki 81 BG 061 plakalı Opel marka otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta bulunan İrem A. ve Duran D. isimli yolcular hafif yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Trafikte Aksama ve Normalleşme Süreci
Kazanın ardından olay yerine hızla ulaşan sağlık ve kurtarma ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak onları en yakın hastaneye sevk etti. Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. Yetkililer, kazaya karışan sürücüler ve tanıklarla görüşerek olayla ilgili detaylı bir inceleme başlattı.
Güvenlik Önlemleri ve Trafik Eğitimi Vurgusu
Bu kaza, özellikle U dönüşü gibi riskli manevralar sırasında sürücülerin daha dikkatli olması gerektiğini bir kez daha ortaya koydu. Uzmanlar, sürücü eğitimlerinin yanı sıra, kavşaklarda ve riskli noktalarda alınacak ek güvenlik önlemlerinin önemine dikkat çekiyor.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.