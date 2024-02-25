Tartışma ölümle sonuçlandı

Kan Donduran Anlar: Husumet Kanlı Bitti
15.30 sularında meydana gelen olayda, Erhan Salçık ile Ekrem Y. arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İddialara göre, 33 yaşındaki Ekrem Y., Salçık'ı göğsünden bıçaklayarak ağır yaraladı. Çevredeki vatandaşların hızla müdahalesi ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Acil Müdahale ve Adaletin Tecellisi
Ağır yaralanan Salçık, Alaplı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve ardından daha donanımlı bir hastaneye sevk edildi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinden kaçan zanlı Ekrem Y. ise polis tarafından kısa sürede yakalanarak adalete teslim edildi. Emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Erhan Salçık Son Yolculuğuna Uğurlandı
Erhan Salçık'ın cenazesi, Alaplı Merkez Camii'nde kılınan ikindi namazının ardından, gözyaşları ve dualar eşliğinde Tepeköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Bu acı olay, toplumda şiddetin sonuçları ve husumetin getirdiği trajediler üzerine yeniden düşünülmesi gerektiğini gözler önüne serdi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.