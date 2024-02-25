- Asayiş

Tartışma ölümle sonuçlandı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yaşanan korkunç bir olay, yerel topluluğu derinden sarsarken, aileler ve arkadaşlar yas içinde kaldı. 40 yaşındaki iki çocuk babası Erhan Salçık, geçmişe dayalı bir husumetin kurbanı oldu. Alaplı Merkez Cami civarında gerçekleşen bu trajedi, güvenlik güçlerini ve sağlık ekiplerini harekete geçirdi.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Tartışma ölümle sonuçlandı mask
Tartışma ölümle sonuçlandı
Tartışma ölümle sonuçlandı
+2
Haber albümü için resme tıklayın

Kan Donduran Anlar: Husumet Kanlı Bitti

15.30 sularında meydana gelen olayda, Erhan Salçık ile Ekrem Y. arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İddialara göre, 33 yaşındaki Ekrem Y., Salçık'ı göğsünden bıçaklayarak ağır yaraladı. Çevredeki vatandaşların hızla müdahalesi ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tartışma ölümle sonuçlandı

Acil Müdahale ve Adaletin Tecellisi

Ağır yaralanan Salçık, Alaplı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve ardından daha donanımlı bir hastaneye sevk edildi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinden kaçan zanlı Ekrem Y. ise polis tarafından kısa sürede yakalanarak adalete teslim edildi. Emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tartışma ölümle sonuçlandı

Erhan Salçık Son Yolculuğuna Uğurlandı

Erhan Salçık'ın cenazesi, Alaplı Merkez Camii'nde kılınan ikindi namazının ardından, gözyaşları ve dualar eşliğinde Tepeköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Bu acı olay, toplumda şiddetin sonuçları ve husumetin getirdiği trajediler üzerine yeniden düşünülmesi gerektiğini gözler önüne serdi.Tartışma ölümle sonuçlandı
# polis

25 Şub 2024 - 12:41 Zonguldak- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL