Halk Pazarında fiyatlar tavan yaptı! Vatandaşın alım gücü düştü

Fiyatlar Cep Yakıyor: Pazarda Alışveriş Zorlaşıyor

Zonguldak halk pazarında, temel gıda maddeleri ve taze sebze-meyve fiyatlarındaki artış, vatandaşların alım gücünü ciddi şekilde etkiledi. Elma, portakal, marul, domates, patates, soğan, pırasa ve salatalık gibi temel tüketim ürünlerinin fiyatları adeta tavan yaptı. Örneğin; elma 20 TL, portakal 15 TL, marul 30 TL, domates 50 TL, patates 17 TL, soğan 12 TL, pırasa ve salatalık ise 25 TL'den alıcı buldu.

Vatandaşın Tercihi: Kalite ve Uygun Fiyat Arayışı

Pazarda alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar, kaliteli ve uygun fiyatlı ürün arayışı içinde. Ancak yüksek fiyatlar, birçok kişinin sadece tezgahlara bakmakla yetinmesine neden oluyor. Bu durum, pazarın canlılığını ve alışveriş hacmini olumsuz yönde etkiliyor.

Ekonomik Zorluklar ve Pazar Alışverişi

Zonguldak'taki halk pazarında yaşanan bu durum, genel olarak ülkedeki ekonomik zorlukların bir yansıması olarak görülüyor. Vatandaşlar, artan fiyatlar karşısında alım güçlerinin düştüğünü ve bu durumun günlük yaşamlarını olumsuz etkilediğini ifade ediyorlar.