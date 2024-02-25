- Ekonomi

Halk Pazarında fiyatlar tavan yaptı! Vatandaşın alım gücü düştü

Zonguldak'ta, halkın merakla beklediği ve her hafta Çarşamba ile Cumartesi günleri Soğuksu semtinde kurulan halk pazarı, bu hafta da alışveriş severlerin akınına uğradı. Ancak, artan fiyatlar nedeniyle vatandaşların büyük bir kısmı sadece etiketlere göz gezdirmekle yetinmek zorunda kaldı.

İhlas Haber Ajansı
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Halk Pazarında fiyatlar tavan yaptı! Vatandaşın alım gücü düştü mask
Halk Pazarında fiyatlar tavan yaptı! Vatandaşın alım gücü düştü
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Fiyatlar Cep Yakıyor: Pazarda Alışveriş Zorlaşıyor

Zonguldak halk pazarında, temel gıda maddeleri ve taze sebze-meyve fiyatlarındaki artış, vatandaşların alım gücünü ciddi şekilde etkiledi. Elma, portakal, marul, domates, patates, soğan, pırasa ve salatalık gibi temel tüketim ürünlerinin fiyatları adeta tavan yaptı. Örneğin; elma 20 TL, portakal 15 TL, marul 30 TL, domates 50 TL, patates 17 TL, soğan 12 TL, pırasa ve salatalık ise 25 TL'den alıcı buldu.

Halk Pazarında fiyatlar tavan yaptı! Vatandaşın alım gücü düştü

Vatandaşın Tercihi: Kalite ve Uygun Fiyat Arayışı

Pazarda alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar, kaliteli ve uygun fiyatlı ürün arayışı içinde. Ancak yüksek fiyatlar, birçok kişinin sadece tezgahlara bakmakla yetinmesine neden oluyor. Bu durum, pazarın canlılığını ve alışveriş hacmini olumsuz yönde etkiliyor.

Ekonomik Zorluklar ve Pazar Alışverişi

Zonguldak'taki halk pazarında yaşanan bu durum, genel olarak ülkedeki ekonomik zorlukların bir yansıması olarak görülüyor. Vatandaşlar, artan fiyatlar karşısında alım güçlerinin düştüğünü ve bu durumun günlük yaşamlarını olumsuz etkilediğini ifade ediyorlar.
# zonguldak, pazar, fiyatlar

25 Şub 2024 - 12:47 Zonguldak- Ekonomi

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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