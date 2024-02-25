Sanayi esnafına seçim öncesi güç birliği çağrısı

İlhan Durak, Bolu sanayi esnafıyla el ele

Yerel seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte, Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) Bolu Belediye Başkan Adayı İlhan Durak, seçim kampanyasını ivmelendirdi. Bu süreçte, Bolu Sanayi Sitesi'nde esnafı ziyaret eden Durak, esnafın yoğun ilgisi ve desteğiyle karşılandı. Bu ziyaret, Durak'ın kampanyasında stratejik bir öneme sahip oldu, adayın esnaf ve yerel halkla olan bağını güçlendirdi.

Sorunları dinledi

Durak, ziyareti sırasında, belediye meclis üyesi adayları ve Küçük Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Aydın ile birlikte esnafın sorunlarını dinledi. Esnafın karşılaştığı zorluklara duyarlı bir yaklaşım sergileyerek, onların talep ve önerilerini yönetim planına dahil etme sözü verdi. Bu, Durak'ın esnaf dostu ve çözüm odaklı bir yönetim anlayışına sahip olduğunu gösterdi.

Katılımcı belediyecilik ilkesi

Durak'ın esnaf ziyaretlerindeki ana mesajlarından biri, katılımcı belediyecilik anlayışı oldu. Karar alma süreçlerinde esnafın ve vatandaşların görüşlerine önem vereceklerini belirten Durak, "Yaptık oldu" anlayışının aksine, tüm kararları şeffaflık ve katılımcılık çerçevesinde alacaklarını vurguladı. Bu yaklaşım, esnaf tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı.

Geleceğe dönük vaatler ve beklentiler

Durak, geçmiş dönemlerde elde edilen başarıların üzerine yeni başarılar eklemek istediklerini ifade etti. Yerel seçimlerde esnaftan ve Bolu halkından destek isteyen Durak, belediyecilik anlayışlarını sahada göstererek, herkesin "İyi ki oy vermişiz" diyebileceği bir yönetim vaat etti.

Esnaftan gelen güçlü destek

Sanayi esnafıyla yapılan buluşmalar, Durak'a olan güveni artırdı. Esnaflar, Durak ve ekibine tam destek sözü vererek, seçim kampanyasına moral ve enerji kattı. Bu destek, Durak'ın Bolu için planladığı projelerin hayata geçirilmesi konusunda önemli bir motivasyon kaynağı oldu.

Bolu için yeni bir başlangıç

İlhan Durak'ın sanayi esnafıyla gerçekleştirdiği buluşmalar, Bolu'da yeni bir dönemin müjdecisi olarak kabul ediliyor. Esnafın ve genel olarak Bolu halkının sorunlarına duyarlı, katılımcı ve şeffaf bir yönetim anlayışı sunan Durak, seçim öncesinde dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Durak'ın liderliğinde, Bolu'nun karşılaştığı zorlukların üstesinden gelinerek, şehrin gelişimine katkıda bulunulması bekleniyor. Bu, yerel seçimlerin en çok konuşulan ve takip edilen gelişmelerinden biri haline geldi.