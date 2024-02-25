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Heyelan tehlikesi! Mahalleli yardım bekliyor

Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Büyük Tekke Köyü'nde yaşanan heyelan tehlikesi, bölge sakinlerini derin bir endişeye sürüklüyor. Yaklaşık bir ay önce etkili olan sağanak yağışların ardından meydana gelen sel felaketi, köyden geçen ana yolda ciddi toprak kaymalarına yol açtı.

İhlas Haber Ajansı
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Heyelan tehlikesi! Mahalleli yardım bekliyor mask
Heyelan tehlikesi! Mahalleli yardım bekliyor
Heyelan tehlikesi! Mahalleli yardım bekliyor
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Acil Müdahale Çağrısı

Büyük Tekke Köyü Muhtarı Sait Tekin, yaşanan toprak kaymaları hakkında endişelerini dile getiriyor. Tekin, "Yaklaşık bir ay önce başlayan ve yolun altında heyelan oluşturan toprak kaymaları, köyümüzde büyük bir tedirginlik yaratıyor. Karayolları ekipleri şu anda yolda çalışmalarını sürdürüyor ancak hemen heyelanın yakınında bulunan iki bina ciddi bir risk altında" şeklinde konuştu. Muhtar, yetkililere hem yazılı hem de sözlü olarak başvuruda bulunduklarını belirterek, bölgede bir an önce önlem alınmasını ve risk altındaki binaların güvenli hale getirilmesini istiyor.

Heyelan tehlikesi! Mahalleli yardım bekliyor

Toplumun Güvenliği Tehlikede

Büyük Tekke Köyü'ndeki bu tehlike, sadece bölge sakinlerini değil, aynı zamanda yolu sıkça kullanan vatandaşları da etkiliyor. Yağışların yol açtığı toprak kaymaları, her an daha büyük bir felakete yol açabilecek potansiyel taşıyor. Köy muhtarı ve bölge sakinleri, yetkililerden derhal müdahale edilmesini ve gerekli önlemlerin alınmasını talep ediyorlar.Heyelan tehlikesi! Mahalleli yardım bekliyor

Yetkililerden Yardım Bekleniyor

Büyük Tekke Köyü'nde yaşanan heyelan korkusu, bölge halkının güvenliğini tehdit ediyor. Muhtar Sait Tekin'in çağrıları ve bölge sakinlerinin endişeleri, yetkililerin acil müdahalesini gerektiriyor. Karayolları ekiplerinin çalışmaları devam ederken, köydeki herkes bir an önce kalıcı çözümler üretilmesini ve yaşam alanlarının güvenli hale getirilmesini umuyor.Heyelan tehlikesi! Mahalleli yardım bekliyor

25 Şub 2024 - 12:51 Zonguldak- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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