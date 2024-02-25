Bağcılık kursuyla üretim seferberliği

Üreticiye Tam Destek

Kursun ilk gününde, Ziraat Mühendisi Pınar Uslu'nun verdiği eğitimlerle katılımcılara toprak ve üzüm çeşidi seçimi, budama, sulama, gübreleme gibi temel bağcılık teknikleri aktarıldı. Ayrıca, hastalık ve zararlılarla mücadele yöntemleri de kursiyerlerin bilgisine sunuldu. Yaklaşık 1.5 ay sürecek olan bu eğitim programı, Safranbolu Belediyesi'nin sağladığı ulaşım hizmeti ile daha erişilebilir hale getirildi.

Yerel Kalkınmada Öncü Adım

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'nin de katılım gösterdiği kursun açılışında, kursiyerlere başarılar dilediği konuşmasıyla, belediyenin yerel kalkınma ve üretim odaklı projelere verdiği önem bir kez daha vurgulandı. Bu kurs, Safranbolu'nun sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda, yerel üretimi destekleyen ve bölge ekonomisine katkı sağlayan önemli bir adım olarak görülüyor.