Bağcılık kursuyla üretim seferberliği

Üreticiye Tam Destek
Kursun ilk gününde, Ziraat Mühendisi Pınar Uslu'nun verdiği eğitimlerle katılımcılara toprak ve üzüm çeşidi seçimi, budama, sulama, gübreleme gibi temel bağcılık teknikleri aktarıldı. Ayrıca, hastalık ve zararlılarla mücadele yöntemleri de kursiyerlerin bilgisine sunuldu. Yaklaşık 1.5 ay sürecek olan bu eğitim programı, Safranbolu Belediyesi'nin sağladığı ulaşım hizmeti ile daha erişilebilir hale getirildi.
Yerel Kalkınmada Öncü Adım
Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'nin de katılım gösterdiği kursun açılışında, kursiyerlere başarılar dilediği konuşmasıyla, belediyenin yerel kalkınma ve üretim odaklı projelere verdiği önem bir kez daha vurgulandı. Bu kurs, Safranbolu'nun sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda, yerel üretimi destekleyen ve bölge ekonomisine katkı sağlayan önemli bir adım olarak görülüyor.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.