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Bağcılık kursuyla üretim seferberliği

Karabük Safranbolu’da yerel üretimi teşvik eden önemli bir adım daha attı. Safranbolu Belediyesi'nin öncülüğünde, Yazıköy Uygulama ve Üretim Merkezi'nde başlatılan bağcılık kursu, bölgedeki üretim potansiyelini artırmayı hedefliyor. Üretim Odaklı Eğitim başlığı altında, 100 vatandaşın katılımıyla start alan bu kurs, üreticilere bağcılığın inceliklerini öğretmeyi amaçlıyor.

İhlas Haber Ajansı
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Bağcılık kursuyla üretim seferberliği mask
Bağcılık kursuyla üretim seferberliği
Bağcılık kursuyla üretim seferberliği
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Üreticiye Tam Destek

Kursun ilk gününde, Ziraat Mühendisi Pınar Uslu'nun verdiği eğitimlerle katılımcılara toprak ve üzüm çeşidi seçimi, budama, sulama, gübreleme gibi temel bağcılık teknikleri aktarıldı. Ayrıca, hastalık ve zararlılarla mücadele yöntemleri de kursiyerlerin bilgisine sunuldu. Yaklaşık 1.5 ay sürecek olan bu eğitim programı, Safranbolu Belediyesi'nin sağladığı ulaşım hizmeti ile daha erişilebilir hale getirildi.

Bağcılık kursuyla üretim seferberliği

Yerel Kalkınmada Öncü Adım

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'nin de katılım gösterdiği kursun açılışında, kursiyerlere başarılar dilediği konuşmasıyla, belediyenin yerel kalkınma ve üretim odaklı projelere verdiği önem bir kez daha vurgulandı. Bu kurs, Safranbolu'nun sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda, yerel üretimi destekleyen ve bölge ekonomisine katkı sağlayan önemli bir adım olarak görülüyor.Bağcılık kursuyla üretim seferberliği
# belediye, eğitim, üretim, destek

25 Şub 2024 - 13:02 Karabük- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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