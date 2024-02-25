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Maç öncesi Boluspor’a Durak’tan destek

MHP'nin Bolu Belediye Başkan Adayı İlhan Durak, Boluspor'un yanında yer alarak ve Göztepe deplasmanı için taraftarlara otobüs sözü vererek, spor ve siyasetin Bolu'da nasıl iç içe geçebileceğinin canlı bir örneğini sunuyor.

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Maç öncesi Boluspor’a Durak’tan destek mask
Maç öncesi Boluspor’a Durak’tan destek
Maç öncesi Boluspor’a Durak’tan destek
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Boluspor'a İlhan Durak'tan kesintisiz destek

Bolu'nun futbol heyecanı, MHP Bolu Belediye Başkan Adayı İlhan Durak'ın Boluspor'a verdiği destekle yeni bir boyuta taşınıyor. Durak, Boluspor'un Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Erzurumspor ile yapacağı maç öncesinde gerçekleştirilen taraftara açık antrenmanı izleyerek, takıma olan sarsılmaz bağlılığını ve desteğini gözler önüne serdi.

Maç öncesi Boluspor’a Durak’tan destek

Durak, her zaman Boluspor'un yanında

Antrenmanı izleyerek taraftarlarla bir araya gelen Durak, Boluspor'un maçlarında olduğu gibi antrenmanlarında da takımın yanında olduğunu vurguladı. Bu durum, Bolu'da spor ve siyasetin iç içe geçtiği bir tabloyu ortaya koyarken, Durak'ın Boluspor ve taraftarlarına olan sevgisi ve desteği açıkça ifade edildi.Maç öncesi Boluspor’a Durak’tan destek

Göztepe deplasmanı için taraftarlara söz

Bolu ve Boluspor sevgisiyle tanınan Durak, taraftarların Göztepe deplasmanı için otobüs talebini geri çevirmedi. Durak, "Ben her zaman sizin yanınızdayım. Siz isteyin, biz elimizden geleni yapalım. Kaç otobüs istiyorsanız, ben gelecek hafta sizler için bunları hazırlıyorum. Sözümüz sözdür. Haftaya İzmir’e gidin, üç puanı alın gelin" diyerek taraftarlara destek sözü verdi.Maç öncesi Boluspor’a Durak’tan destek

Boluspor taraftarlarından Durak'a sevgi seli

Durak'ın antrenman ziyareti ve taraftarlara verdiği destek sözü, Boluspor taraftarları tarafından büyük bir sevgi ve takdirle karşılandı. Bu sevgi seli, Bolu'da sporun birleştirici gücünü ve siyasi figürlerin takımlarına olan desteğinin önemini bir kez daha vurguladı.Maç öncesi Boluspor’a Durak’tan destek

Spor ve siyasetin Bolu'da iç içe geçişi

Durak'ın Boluspor'a olan desteği, Bolu'da spor ve siyasetin nasıl iç içe geçebileceğinin somut bir örneğini oluşturuyor. Durak'ın taraftarlarla birlikte takımı desteklemesi ve deplasman için verdiği otobüs sözü, siyasi figürlerin yerel spor takımlarına olan desteğinin eyleme dönüştüğünü gösteriyor.Maç öncesi Boluspor’a Durak’tan destek

Bolu'da futbol aşkı ve siyasi destek

İlhan Durak'ın Boluspor'a verdiği destek, Bolu'da futbol aşkının ve siyasi desteğin nasıl bir arada harmanlanabileceğinin güzel bir örneğini sergiliyor. Durak'ın taraftarlara verdiği söz, takıma olan bağlılığını ve Bolu'da sporun birleştirici gücüne olan inancını pekiştiriyor, futbolun Bolu'da sadece bir spor dalı olmadığını, aynı zamanda toplumsal bir buluşma noktası olduğunu kanıtlıyor.

 

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25 Şub 2024 - 14:09 Bolu/ Bolu- Spor

Mahreç  Esra Perçin

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