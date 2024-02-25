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Demirkol’a motivasyon şarkısı, “Geliyor selvi boylum”

Bolu Belediye Başkan Adayı Muhammed Emin Demirkol, İzzet Baysal Caddesi'nde esnaf ve vatandaşlarla karanfiller eşliğinde buluştu, gönül köprüleri kurarak seçim atmosferini ısıttı. AK Parti'nin insan odaklı yaklaşımı ve birlik beraberlik mesajları, şehrin seçim coşkusunu artırıyor.

Arzu Sarı
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Demirkol’a motivasyon şarkısı, “Geliyor selvi boylum” mask
Demirkol’a motivasyon şarkısı, “Geliyor selvi boylum”
Demirkol’a motivasyon şarkısı, “Geliyor selvi boylum”
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Demirkol ve karanfilli selamları

Bolu'nun kalbinde, İzzet Baysal Caddesi'nde bir seçim havası esiyor. AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, seçim öncesi dönemi, esnaf ve vatandaşlarla kucaklaşarak, onlara karanfiller sunarak değerlendiriyor. Bu samimi buluşmalar, şehrin seçim sürecine yeni bir soluk getiriyor.

Demirkol’a motivasyon şarkısı, “Geliyor selvi boylum”

Sosyal belediyecilik vurgusuyla sahada birlik mesajları

Demirkol, Bolu'da gönül belediyeciliği ve sosyal belediyecilik anlayışını ön plana çıkarıyor. Seçim kampanyasını bu iki temel üzerine inşa eden Demirkol, her fırsatta esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek, onların sesine kulak veriyor. Bu yaklaşım, seçim sürecinin sadece politik bir mücadele olmadığını, aynı zamanda şehrin geleceğine yönelik ortak bir vizyonun peşinde koşulduğunu gösteriyor.

Demirkol’a motivasyon şarkısı, “Geliyor selvi boylum”

Demirkol'dan esnaf ve vatandaşlara özel ilgi

İzzet Baysal Caddesi'nde gerçekleşen ziyaretler sırasında, Demirkol'un esnaf ve vatandaşlarla etkileşimi, adayın şehrin nabzını tutma konusundaki hassasiyetini yansıtıyor. Her bir dükkanı ziyaret eden, her bireyle birebir ilgilenen Demirkol, alışveriş yapan vatandaşlarla pazarlık yaparak ve onlara yardımcı olarak samimiyetini pekiştiriyor.Demirkol’a motivasyon şarkısı, “Geliyor selvi boylum”

AK Parti'nin sahada güçlü varlığı

AK Parti Bolu İl Teşkilatı, Demirkol'un liderliğinde, sahada güçlü bir varlık gösteriyor. Bu kolektif çaba, seçim çalışmalarının sadece adayın çabasıyla sınırlı kalmadığını, tüm teşkilatın gönülden destek verdiğini ortaya koyuyor. "Gönüllerimizle beraber sahada çalışıyoruz" diyen Demirkol, bu birlik ve beraberlik mesajıyla seçim sürecine derinlik katıyor.

Demirkol’a motivasyon şarkısı, “Geliyor selvi boylum”

Bolu'da seçim coşkusunu artıran karanfiller

Demirkol ve AK Parti teşkilatının, İzzet Baysal Caddesi'ndeki etkinliği, Bolu'da seçim coşkusunu katlayarak artırıyor. Karanfillerle süslenen bu buluşma, politikanın sert yüzünün ötesinde, insan odaklı bir yaklaşımın mümkün olduğunu kanıtlıyor. "Hep beraber teşkilatımızda kucaklaşarak, samimiyetle, zafere doğru koşuyoruz" ifadeleriyle, Demirkol, seçim sürecinin özünde birlik ve beraberliğin yattığını vurguluyor.

Demirkol’a motivasyon şarkısı, “Geliyor selvi boylum”

Muhammed Emin Demirkol'un esnaf ve vatandaşlarla gerçekleştirdiği karanfilli buluşmalar, Bolu'da seçim sürecinin sadece politik bir rekabet olmadığını, aynı zamanda gönüllerin kazanılması ve sosyal belediyecilik anlayışının pekiştirilmesi gerektiğini gösteriyor. Bu yaklaşım, Bolu'da seçimlerin sadece bir yarış olmadığını, aynı zamanda şehrin geleceği için ortak bir vizyonun peşinde koşulduğunu ortaya koyuyor, şehrin seçim atmosferine sıcaklık ve samimiyet katıyor.Demirkol’a motivasyon şarkısı, “Geliyor selvi boylum”

 

# başkan, belediye, ziyaret, seçim, ak parti

25 Şub 2024 - 20:00 Bolu/ Bolu- Siyaset

Mahreç  Arzu Sarı

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