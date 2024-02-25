Bolu'nun keşfedilmemiş mirası gün ışığına çıktı

Bolu'nun tarihinde bir yolculuk, Eskici Baba Türbesi

Bolu, sadece doğal güzellikleriyle değil, aynı zamanda zengin tarihi dokusuyla da dikkat çekiyor. 1804 yılında inşa edilen ve günümüzde 220 yılın izlerini taşıyan Yukarı Taşhan, şehrin tarihine tanıklık eden önemli yapılar arasında yer alıyor. Bu tarihi yapı içerisinde yapılan bir keşif, Eskici Baba olarak bilinen bir zatın türbesini gün ışığına çıkardı.

Restorasyonla yeniden hayat bulan kutsal mekan

Eskici Baba türbesi, 2011 yılında Sebilci Mehmed Derneği'nin girişimleri ve Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle başlatılan restorasyon çalışmaları sonucunda eski ihtişamına kavuştu. Yıllar boyunca depo olarak kullanılan bu mekan, yapılan restorasyonla birlikte hem yerel halkın hem de turistlerin ilgi odağı haline geldi.

Bolu'nun sevilen figürü ve mirası

Eskici Baba, Yukarı Taşhan'da ayakkabı tamirciliği yaparak geçimini sağlayan ve halk tarafından sevilen bir figürdü. O dönemlerde, insanlar yeni ayakkabı almaktansa eski ayakkabılarını tamir ettirmeyi tercih ederlerdi, bu sebeple ayakkabı tamircilerine "eskici" adı verilirdi. Eskici Baba da, bu mesleğin en tanınan simalarından biri olarak anılır.

Efsanevi bir yaşam

Eskici Baba'nın hayatı, sadece mesleğiyle değil, aynı zamanda etrafında dönen efsanevi hikayelerle de zenginleşiyor. Namaz vakitlerinde dükkanını terk etmeyip işine devam etmesi, onun mistik bir kişilik olduğu yönünde rivayetlerin ortaya çıkmasına neden oldu. Ziyaretçilere gözlerini kapatarak Kabe'yi gösterdiği ve namazını orada kıldığı anlatılan hikayeler, Eskici Baba'nın manevi derinliğini vurguluyor.

Ziyaretçilerin akınına uğrayan türbe

Eskici Baba türbesi, özellikle turist rehberi Levent Kahveci'nin anlatımları sayesinde, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeyi başarıyor. Yıldırım Beyazıt Cami'nin yanı başında bulunan bu türbe, Bolu'yu ziyaret edenler için mistik bir durak haline gelmiş durumda. Türbenin ve Eskici Baba'nın hikayesi, ziyaretçilere manevi bir deneyim sunuyor.

Manevi bir dua noktası

Bolu'ya gelen ziyaretçiler için Eskici Baba türbesi, özel bir dua noktası olarak kabul ediliyor. Türbenin pek bilinmeyen bu yönü, onu ziyaret edenler için manevi bir huzur kaynağı haline getiriyor. Türbenin ve Eskici Baba'nın hikayesinin ziyaretçilere aktarılması, Bolu'nun tarihi ve kültürel mirasının daha geniş bir kitleye ulaşmasını sağlıyor.

Eskici Baba türbesi ve çevresinde şekillenen efsaneler, Bolu'nun tarihi ve kültürel zenginliğini ön plana çıkarıyor. Restorasyon çalışmalarıyla yeniden canlanan bu türbe, şehrin mistik ve manevi yönünü ziyaretçilere sunarak, unutulmaz bir deneyim vaat ediyor.