- Asayiş

Şok edici kaza! Çöp kamyonu elektrik direğine çarptı

Karabük'ün 5000 Evler 75. Yıl Mahallesi'nde yaşanan nefes kesen olay, yerel halkı ve çevre sakinlerini derinden etkiledi. Belediyeye ait bir çöp toplama kamyonu, kontrolünü kaybederek yolun ortasındaki beton elektrik direğine çarptı.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Şok edici kaza! Çöp kamyonu elektrik direğine çarptı
Şok edici kaza! Çöp kamyonu elektrik direğine çarptı
+1
Video için play'e tıklayın

Kıl Payı Kurtuluş: İşçiler ve Vatandaşlar Tehlikeden Son Anda Kaçtı

Kaza, Karabük Belediyesine ait Bilal M. yönetimindeki 34 EYK 305 plakalı çöp toplama kamyonunun, 59. Sokak'ta meydana geldi. Kamyonun elektrik direğine çarpması sonucu direk yıkıldı ve elektrik telleri tehlikeli bir şekilde etrafa saçıldı. Olay yerinde bulunan bir vatandaş ile kamyonun arkasında çalışan iki işçi, kopan elektrik tellerinden son anda kaçarak kurtuldu. Bu dramatik anlar, çevredeki güvenlik kameraları tarafından kayıt altına alındı.

Şok edici kaza! Çöp kamyonu elektrik direğine çarptı

Acil Servisler Hızla Olay Yerinde

Kaza sonrası, bölgeye hızla polis ve elektrik ekipleri sevk edildi. Bölgedeki elektrik akımı, olası bir faciayı önlemek amacıyla tedbir olarak kesildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi, olası ek hasarların önlenmesinde kritik rol oynadı.Şok edici kaza! Çöp kamyonu elektrik direğine çarptı

Güvenlik Kameraları O Anları Yakaladı

Çevredeki güvenlik kameralarının kaydettiği görüntüler, kazanın şiddetini ve potansiyel tehlikeyi gözler önüne serdi. Bu görüntüler, aynı zamanda kaza anının analiz edilmesi ve benzer olayların önlenmesi açısından da önem taşıyor.Şok edici kaza! Çöp kamyonu elektrik direğine çarptı
# polis, kaza, karabük, elektrik

25 Şub 2024 - 16:04 Karabük- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL