Şok edici kaza! Çöp kamyonu elektrik direğine çarptı

Kıl Payı Kurtuluş: İşçiler ve Vatandaşlar Tehlikeden Son Anda Kaçtı

Kaza, Karabük Belediyesine ait Bilal M. yönetimindeki 34 EYK 305 plakalı çöp toplama kamyonunun, 59. Sokak'ta meydana geldi. Kamyonun elektrik direğine çarpması sonucu direk yıkıldı ve elektrik telleri tehlikeli bir şekilde etrafa saçıldı. Olay yerinde bulunan bir vatandaş ile kamyonun arkasında çalışan iki işçi, kopan elektrik tellerinden son anda kaçarak kurtuldu. Bu dramatik anlar, çevredeki güvenlik kameraları tarafından kayıt altına alındı.

Acil Servisler Hızla Olay Yerinde

Kaza sonrası, bölgeye hızla polis ve elektrik ekipleri sevk edildi. Bölgedeki elektrik akımı, olası bir faciayı önlemek amacıyla tedbir olarak kesildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi, olası ek hasarların önlenmesinde kritik rol oynadı.

Güvenlik Kameraları O Anları Yakaladı

Çevredeki güvenlik kameralarının kaydettiği görüntüler, kazanın şiddetini ve potansiyel tehlikeyi gözler önüne serdi. Bu görüntüler, aynı zamanda kaza anının analiz edilmesi ve benzer olayların önlenmesi açısından da önem taşıyor.