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Yaralı martıya hayat veren müdahale

Sinop'un Türkeli ilçesinde, Gemiyanı Mahallesi'nde, yürüyüş yapan bir sağlık profesyoneli, yol kenarında acı içinde kıvranan bir martıyla karşılaştı. Kanadından yaralı olan ve bu nedenle uçamayan martı, çalılar arasında sıkışmış halde bulundu.

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Yaralı martıya hayat veren müdahale mask
Yaralı martıya hayat veren müdahale
Yaralı martıya hayat veren müdahale
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Hızlı ve Etkili Müdahale: Yaralı Martının Kurtarılma Hikayesi

Sağlık çalışanının hızlı müdahalesi ve Türkeli Orman İşletme Müdürlüğüne yapılan bilgilendirme, yaralı martının kısa sürede profesyonel ellere ulaşmasını sağladı. Ekipler, martıyı olay yerinden alarak Sinop'ta bulunan Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne ulaştırdı. Burada, Sinop Milli Parklar Bölge Müdürlüğü yetkilileri tarafından martı, özenle tedavi altına alındı. Bu süreç, yaban hayatının korunması ve rehabilitasyonunun önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Yaralı martıya hayat veren müdahale

Toplumsal Duyarlılık ve Doğa Sevgisi: Bir Martının Kurtuluş Yolculuğu

Bu olay, toplumda hayvanlara yönelik duyarlılığın ve doğayı koruma bilincinin artmasına katkı sağlayacak bir örnek olarak kayıtlara geçti. Yaralı martının tedavi süreci, doğa ve hayvan sevgisinin, karşılıksız çabaların ne denli önemli olduğunu bir kez daha hatırlattı. Türkeli ilçesinde yaşanan bu olay, hayvanları koruma ve onlara yardım eli uzatma konusunda her bireyin üzerine düşen sorumluluğu vurguladı.Yaralı martıya hayat veren müdahale
# tedavi, orman, sinop, doğa

25 Şub 2024 - 16:09 Sinop/ Türkeli- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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