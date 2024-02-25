25 Şub 2024 - 16:06- Olay Entrika G:

Sosyal medyayı ikiye bölen karar: Ramazan'da 'İnci Taneleri' dizisinde Dilber'in dans sahneleri olmayacak

"İnci Taneleri" dizisi, Ramazan ayı boyunca Dilber dans sahnelerini yayınlamama kararı aldı. Yılmaz Erdoğan ve Hazar Ergüçlü gibi isimlerin yer aldığı dizi, sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Doğukan Demirci
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Sosyal medyayı ikiye bölen karar: Ramazan'da 'İnci Taneleri' dizisinde Dilber'in dans sahneleri olmayacak mask
Sosyal medyayı ikiye bölen karar: Ramazan'da 'İnci Taneleri' dizisinde Dilber'in dans sahneleri olmayacak
Sosyal medyayı ikiye bölen karar: Ramazan'da 'İnci Taneleri' dizisinde Dilber'in dans sahneleri olmayacak
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Gündemden Düşmeyen Dilber Dansı Kararı

"İnci Taneleri", yayınlandığı ilk günden itibaren Dilber dansıyla büyük bir ilgi odağı oldu. Sosyal medya kullanıcıları arasında tartışmalara neden olan pavyon dansının Ramazan ayı boyunca ekrana gelmeyeceği iddia ediliyor. Dizi, bu dans sahneleriyle her bölümde gündeme gelirken, bazı izleyicilerden tepkiler de alıyordu.

Sosyal medyayı ikiye bölen karar: Ramazan'da 'İnci Taneleri' dizisinde Dilber'in dans sahneleri olmayacak

Ünlü Kadrodan Ramazan Kararı

Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç ve Kubilay Aka gibi değerli oyuncuları kadrosunda barındıran "İnci Taneleri" dizisinde, Hazar Ergüçlü'nün canlandırdığı Dilber karakterinin dans sahneleri, izleyicilerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Hazar Ergüçlü, bu dans sahneleri için dans hocası Elif Erol ile beraber yeni figürler üzerinde çalışmalar yapıyor. Ancak, yaklaşan Ramazan ayı dolayısıyla, dizi ekibinin bu dans sahnelerini bir süreliğine yayınlamama kararı aldığı konuşuluyor.
Sosyal medyayı ikiye bölen karar: Ramazan'da 'İnci Taneleri' dizisinde Dilber'in dans sahneleri olmayacak

Ramazan Ayı Boyunca Danssız Bölümler

Bu yıl 11 Mart Pazartesi günü başlayıp, 9 Nisan Salı günü sona erecek olan Ramazan ayı boyunca, "İnci Taneleri" dizisinde pavyon dansı sahnelerine yer verilmeyeceği iddia ediliyor. Dizi, bu kararıyla geleneksel ve kültürel hassasiyetleri göz önünde bulundurduğunu göstermiş olacak.

Sosyal medyayı ikiye bölen karar: Ramazan'da 'İnci Taneleri' dizisinde Dilber'in dans sahneleri olmayacak

Sosyal Medyada İkiye Bölünen Görüşler

Dilber dansıyla ilgili karar, sosyal medyada ikiye bölünmüş durumda. Bazı izleyiciler, dizinin bu sahnelerle gerçekçiliği artırdığını düşünürken, diğer bir kısım ise bu tür sahnelerin Ramazan ayı boyunca yayınlanmaması gerektiğini savunuyor.Sosyal medyayı ikiye bölen karar: Ramazan'da 'İnci Taneleri' dizisinde Dilber'in dans sahneleri olmayacak

"İnci Taneleri"nin bu kararı, dizinin sosyal ve kültürel duyarlılıklara ne kadar önem verdiğini bir kez daha ortaya koyuyor. Ramazan ayı boyunca danssız geçecek olan bölümler, dizinin diğer yönlerine daha fazla odaklanılmasına olanak tanıyacak.

# Medya, erdoğan, dizi, iddia

25 Şub 2024 - 16:06 - Olay Entrika

Mahreç  Doğukan Demirci

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