Somut olmayan mirasın yeni üyeleri

Kültürel Mirasın Yeni Yıldızları: Abaza ve Çerkez Peynirleri

Düzce'nin geleneksel peynir çeşitleri, Abaza ve Çerkez peynirleri, bölgenin zengin yemek kültürünün önemli bir parçası olarak kabul ediliyor. Bu peynirler, yöresel lezzetlerin korunması ve gelecek nesillere aktarılması açısından büyük önem taşıyor. 2024 yılında somut olmayan kültürel miras listesine eklenmeleri, bu lezzetlerin ulusal ve uluslararası alanda tanınmasına katkı sağlayacak.

Düzce'nin Kültürel Mirası Genişliyor

Düzce, somut olmayan kültürel miras unsurlarıyla dikkat çekiyor. Kaplan Dede Dağı Yağmur Duası, Kabartma Sanatı/Gravür, Savatlı Gümüş İşlemeciliği gibi geleneksel unsurlar, bölgenin kültürel kimliğini oluşturuyor. Ayrıca, Çerkez Kemençesi yapımcılığı, Aşta ve Aşta Kesme usulü, Efteni Gölü Efsanesi gibi ögeler de Düzce'nin zengin kültürel mirasını temsil ediyor. Düzce Leperüş Oyunu, Kaldirik Otu, Melengücceği Tatlısı ve Sobacılık da bu mirasın diğer önemli parçaları arasında yer alıyor.

Kültürel Mirasın Korunması ve Tanıtımı

Düzce'nin somut olmayan kültürel miras unsurlarının tanıtılması ve korunması, bölgenin kültürel kimliğinin sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşımaktadır. Bu unsurlar, yerel ve ulusal düzeyde tanıtılarak, kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılması sağlanmaktadır. Düzce'nin bu zengin kültürel mirası, aynı zamanda turizm açısından da büyük bir potansiyel taşımaktadır.