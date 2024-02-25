Piyasada dolaşan sahte çeyrek altınlara dikkat!

Sahte çeyrek altınlar aramızda

Son dönemlerde, kuyumcu vitrinlerinde ve mücevher mağazalarında, gerçek altınlarla kafa karıştırıcı derecede benzer ayarı düşük sahte çeyrek altınlar görülmeye başlandı. Kuyumcu Bayram Erdoğan'a göre, bu altınlar yüzeyden bakıldığında orijinalleriyle neredeyse aynı görünüyor; fakat değerleri ciddi şekilde daha az.

Sahte altınların kaynağı ve piyasaya sızışı

Erdoğan, özellikle son birkaç ayda, menşei ve üretim yeri meçhul, darphane dışında üretilmiş çeyrek altınların piyasada yer edinmeye başladığını belirtiyor. Bu altınlar, orijinal çeyrek altınlarla aynı boyut ve ağırlıkta olmalarına karşın, altın ayarlarının düşük olması nedeniyle gerçek değerlerinden daha ucuzlar.

Gerçek ile sahte arasındaki fark

Bu sahte altınları gerçeklerinden ayırmak zor olabilir, ancak Erdoğan, darphane kalitesinde basılamayan sahte altınların, Atatürk figürü ve yazılarının net olarak basılamadığına dikkat çekiyor. Ürünün sertliği de bir gösterge olabilir, ancak bu genellikle sadece uzmanlar tarafından fark edilebilir.

Güvenli alışveriş için altın kurallar

Erdoğan, alışveriş yaparken güvenilir kuyumcu ve mücevher mağazalarını tercih etmenin önemini vurguluyor. Uzun yıllardır sektörde hizmet veren, güvenilirliğini kanıtlamış mağazaları seçmek, alınan ürünlerin kutusu, kurdelesi, etiketi gibi öğeleri ve fatura gibi belgeleri almak büyük önem taşır.

Sahtecilikle mücadelede kuyumcuların rolü

Erdoğan, sahtecilikle mücadelede kuyumcuların üstlendiği rolü de açıklıyor. Müşterilere sunulan ürünlerin gerçekliğini garanti altına almak için, tespit edilen sahte ürünler hemen imha edilerek yeniden piyasaya sürülmesi engelleniyor.

Erdoğan, vatandaşları ayarı düşük sahte çeyrek altın konusunda uyanık olmaya çağırıyor. Sahte altınların piyasada dolaşımı, ekonomik kayıplara neden olmanın yanı sıra güven sorunları da yaratıyor. Bu yüzden, altın alırken dikkatli olmak ve güvenilir kaynaklardan alışveriş yapmak büyük önem arz ediyor.