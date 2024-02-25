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Çiftçilere yönelik kapsamlı bilgilendirme seferberliği

Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, çiftçilere yönelik bilgilendirme atağını sürdürüyor. Esenli köyünde düzenlenen toplantıda, kahverengi kokarca zararlısı başta olmak üzere, arıcılık, yem bitkileri, tarımsal desteklemeler ve hayvan sağlığı gibi birçok konuda çiftçiler aydınlatıldı.

İhlas Haber Ajansı
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Çiftçilere yönelik kapsamlı bilgilendirme seferberliği mask
Çiftçilere yönelik kapsamlı bilgilendirme seferberliği
Çiftçilere yönelik kapsamlı bilgilendirme seferberliği
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Tarımsal Desteklemeler ve Sigortacılık Vurgusu

Toplantıda, kahverengi kokarcanın yol açtığı verim kayıplarına dikkat çekilirken, doğal afetler karşısında üreticilerin korunması için TARSİM sigortasının önemi vurgulandı. Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Gülden Ak, 2023 yılı fındık alan bazlı destek ödemeleri ve itiraz süreçleri hakkında bilgilendirme yaptı.

Çiftçilere yönelik kapsamlı bilgilendirme seferberliği

Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliğinde Yenilikler

Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Onur Çolak, küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarda yapılan aşılama çalışmaları, hayvan hastalıkları ve suni tohumlama gibi konularda çiftçileri bilgilendirdi. Arıcılık hakkında da önemli bilgilerin paylaşıldığı toplantı, üreticilerin sorularının yanıtlanmasıyla sona erdi.Çiftçilere yönelik kapsamlı bilgilendirme seferberliği

Bu kapsamlı bilgilendirme toplantıları, Düzce'deki çiftçilere yönelik devam eden destek ve eğitim çabalarının bir parçası olarak önem taşıyor.
# destek, eğitim, üretim, düzce

25 Şub 2024 - 16:21 Düzce- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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