Çiftçilere yönelik kapsamlı bilgilendirme seferberliği

Tarımsal Desteklemeler ve Sigortacılık Vurgusu
Toplantıda, kahverengi kokarcanın yol açtığı verim kayıplarına dikkat çekilirken, doğal afetler karşısında üreticilerin korunması için TARSİM sigortasının önemi vurgulandı. Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Gülden Ak, 2023 yılı fındık alan bazlı destek ödemeleri ve itiraz süreçleri hakkında bilgilendirme yaptı.
Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliğinde Yenilikler
Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Onur Çolak, küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarda yapılan aşılama çalışmaları, hayvan hastalıkları ve suni tohumlama gibi konularda çiftçileri bilgilendirdi. Arıcılık hakkında da önemli bilgilerin paylaşıldığı toplantı, üreticilerin sorularının yanıtlanmasıyla sona erdi.
Bu kapsamlı bilgilendirme toplantıları, Düzce'deki çiftçilere yönelik devam eden destek ve eğitim çabalarının bir parçası olarak önem taşıyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.