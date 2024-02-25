Yeni çevre yolu ve bağlantı yolları trafiğe açıldı

102 Günde Tamamlanan Yıkım ve Yeniden İnşa Süreci

Fevkani Köprüsü'nün riskli yapı olarak tespit edilmesi üzerine, köprünün yıkımı ve yeni yol düzenlemelerinin yapımı için 102 günlük bir süreç başlatıldı. Karayolları ve Zonguldak Belediyesi işbirliğiyle yürütülen bu çalışmalar, Acılık, Soğuksu, Gazipaşa, Bülent Ecevit Bulvarı ve İstasyon Caddesi istikametlerindeki trafik akışını iyileştirecek yeni çevre yolunun hizmete girmesiyle sonuçlandı.

Zonguldak İçin Vizyon Projeler

Zonguldak Belediyesi, şehrin gelişimi ve değişimi adına yürüttüğü çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini belirtti. "Hep birlikte yeni Zonguldak" vizyonuyla hareket eden belediye, kent için önemli projeleri hayata geçirmeye devam edeceğinin altını çizdi. Yeni çevre yolu ve bağlantı yollarının açılışı, bu vizyonun somut bir örneği olarak öne çıkıyor.

Trafik Kurallarına Uyulması Çağrısı

Belediye, yeni açılan çevre yolunun ve bağlantı yollarının kullanımı sırasında vatandaşlardan trafik kurallarına uyulması konusunda özellikle rica etti. Bu yeni yolların Zonguldak'a ve vatandaşlara hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

Bu yenilikler, Zonguldak'ın ulaşım altyapısını modernize ederek, şehrin gelişimine katkıda bulunacak ve vatandaşların yaşam kalitesini artıracak önemli adımlar olarak değerlendiriliyor.