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Yeni çevre yolu ve bağlantı yolları trafiğe açıldı

Zonguldak Belediyesi, şehrin ulaşım ağını güçlendirecek önemli bir adım attı. Riskli yapı olarak değerlendirilen 67 yıllık Fevkani Köprüsü'nün yıkılmasının ardından, yerine inşa edilen yeni çevre yolu ve yan kol bağlantıları, bugün itibariyle vatandaşların hizmetine sunuldu.

İhlas Haber Ajansı
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Yeni çevre yolu ve bağlantı yolları trafiğe açıldı mask
Yeni çevre yolu ve bağlantı yolları trafiğe açıldı
Yeni çevre yolu ve bağlantı yolları trafiğe açıldı
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102 Günde Tamamlanan Yıkım ve Yeniden İnşa Süreci

Fevkani Köprüsü'nün riskli yapı olarak tespit edilmesi üzerine, köprünün yıkımı ve yeni yol düzenlemelerinin yapımı için 102 günlük bir süreç başlatıldı. Karayolları ve Zonguldak Belediyesi işbirliğiyle yürütülen bu çalışmalar, Acılık, Soğuksu, Gazipaşa, Bülent Ecevit Bulvarı ve İstasyon Caddesi istikametlerindeki trafik akışını iyileştirecek yeni çevre yolunun hizmete girmesiyle sonuçlandı.

Yeni çevre yolu ve bağlantı yolları trafiğe açıldı

Zonguldak İçin Vizyon Projeler

Zonguldak Belediyesi, şehrin gelişimi ve değişimi adına yürüttüğü çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini belirtti. "Hep birlikte yeni Zonguldak" vizyonuyla hareket eden belediye, kent için önemli projeleri hayata geçirmeye devam edeceğinin altını çizdi. Yeni çevre yolu ve bağlantı yollarının açılışı, bu vizyonun somut bir örneği olarak öne çıkıyor.

Yeni çevre yolu ve bağlantı yolları trafiğe açıldı

Trafik Kurallarına Uyulması Çağrısı

Belediye, yeni açılan çevre yolunun ve bağlantı yollarının kullanımı sırasında vatandaşlardan trafik kurallarına uyulması konusunda özellikle rica etti. Bu yeni yolların Zonguldak'a ve vatandaşlara hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

Bu yenilikler, Zonguldak'ın ulaşım altyapısını modernize ederek, şehrin gelişimine katkıda bulunacak ve vatandaşların yaşam kalitesini artıracak önemli adımlar olarak değerlendiriliyor.

# belediye, zonguldak, trafik

25 Şub 2024 - 16:25 Zonguldak- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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