Ot yangını korkuttu!

Hızlı ve Etkin Müdahale

Yangın, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Kılıçlı köyünde kuru otların alev almasıyla başladı. Bölge sakinlerinin dikkati ve hızlı ihbarı üzerine, Taşköprü Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi. Yangına ilk müdahaleyi yapan köylüler ve orman işletme ekipleri, alevlerin ormanlık alana sıçramasını önleyerek büyük bir felaketin önüne geçti.

Topluluk ve Ekiplerin Dayanışması

Bu başarılı müdahalenin arkasında, topluluk üyeleri ile profesyonel yangın söndürme ekiplerinin etkili iş birliği yatıyor. Yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Olay, bölge halkının ve müdahale ekiplerinin dayanışmasının önemini bir kez daha gözler önüne serdi.