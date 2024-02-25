- Asayiş

Ot yangını korkuttu!

Kastamonu'nun Kılıçlı köyünde, henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan ot yangını, bölge sakinlerinin ve Taşköprü Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde büyümeden kontrol altına alındı.

İhlas Haber Ajansı
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Ot yangını korkuttu!
Ot yangını korkuttu!
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Hızlı ve Etkin Müdahale

Yangın, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Kılıçlı köyünde kuru otların alev almasıyla başladı. Bölge sakinlerinin dikkati ve hızlı ihbarı üzerine, Taşköprü Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi. Yangına ilk müdahaleyi yapan köylüler ve orman işletme ekipleri, alevlerin ormanlık alana sıçramasını önleyerek büyük bir felaketin önüne geçti.

Ot yangını korkuttu!

Topluluk ve Ekiplerin Dayanışması

Bu başarılı müdahalenin arkasında, topluluk üyeleri ile profesyonel yangın söndürme ekiplerinin etkili iş birliği yatıyor. Yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Olay, bölge halkının ve müdahale ekiplerinin dayanışmasının önemini bir kez daha gözler önüne serdi.Ot yangını korkuttu!
# orman, kastamonu

25 Şub 2024 - 16:31 Kastamonu- Asayiş

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