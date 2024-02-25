Ot yangını korkuttu!

Hızlı ve Etkin Müdahale
Yangın, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Kılıçlı köyünde kuru otların alev almasıyla başladı. Bölge sakinlerinin dikkati ve hızlı ihbarı üzerine, Taşköprü Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi. Yangına ilk müdahaleyi yapan köylüler ve orman işletme ekipleri, alevlerin ormanlık alana sıçramasını önleyerek büyük bir felaketin önüne geçti.
Topluluk ve Ekiplerin Dayanışması
Bu başarılı müdahalenin arkasında, topluluk üyeleri ile profesyonel yangın söndürme ekiplerinin etkili iş birliği yatıyor. Yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Olay, bölge halkının ve müdahale ekiplerinin dayanışmasının önemini bir kez daha gözler önüne serdi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.