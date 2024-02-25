- Asayiş

Şok edici vaka! 10 köpek uyuşturularak terk edildi

Kastamonu'nun Cide ilçesinde yaşanan vahşet, hayvan hakları savunucularını ve yerel halkı derinden sarstı. Kimliği meçhul kişi veya kişiler tarafından uyuşturulan 10 masum köpek, insafsızca boş bir araziye bırakıldı.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Şok edici vaka! 10 köpek uyuşturularak terk edildi mask
Şok edici vaka! 10 köpek uyuşturularak terk edildi
Şok edici vaka! 10 köpek uyuşturularak terk edildi
+3
Haber albümü için resme tıklayın

Vatandaşın Duyarlılığı Hayat Kurtardı

Cide'nin Kemerli Mahallesi'nde meydana gelen bu trajik olay, bir vatandaşın gözlemi ve hızlı hareketi sayesinde ortaya çıktı. Görgü tanığı, durumu hemen Cide Belediyesi'ne bildirdi. İhbar üzerine, polis, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve Cide Belediyesi Hayvan Hakları ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekipler, köpekleri nefes almakta zorlanırken buldu.

Şok edici vaka! 10 köpek uyuşturularak terk edildi

Kurtarma Operasyonu ve Tedavi Süreci

Kurtarma ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde, köpekler ölümün eşiğinden döndürüldü. Yapılan ilk incelemelerin ardından, hayvanlar Cide Belediyesi Hayvan Barınağı'na nakledilerek gerekli tedaviye başlandı. Bu olay, hayvan haklarına yönelik duyarlılığın önemini bir kez daha gözler önüne serdi.Şok edici vaka! 10 köpek uyuşturularak terk edildi

Faillerin Peşinde Sıkı Takip

Polis ekipleri, bu insanlık dışı eylemi gerçekleştirenlerin peşine düştü. Olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Faillerin yakalanması ve adalet önüne çıkarılması için kararlı bir şekilde çalışmalar sürdürülüyor.Şok edici vaka! 10 köpek uyuşturularak terk edildi

Bu olay, hayvanlara karşı işlenen suçlara dikkat çekerek, toplumsal farkındalığın artırılmasına katkı sağlamaktadır. Kastamonu Cide'deki bu vahşet, hayvan haklarının korunması ve hayvanlara yönelik şiddetin önlenmesi konusunda daha fazla çaba sarf edilmesi gerektiğini gösteriyor.Şok edici vaka! 10 köpek uyuşturularak terk edildi

# polis, tedavi, kastamonu, doğa

25 Şub 2024 - 16:35 Kastamonu/ Cide- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL