Çürük başvuruları reddedilen TikTok Fenomeni Mükremin Gezgin, askere gidecek!

Gözaltıdan Asker Kaçağına

TikTok platformunda yarattığı dikkat çekici içeriklerle tanınan Mükremin Gezgin, sosyal medya gündemini bir kez daha meşgul ediyor. Geçmişte hamilelik senaryosu ile Türkiye'nin dikkatini çeken ve bu kurgu nedeniyle gözaltına alınan Gezgin, son olarak Instagram üzerinden yapmış olduğu paylaşımla askere gideceğini duyurdu. Kendisini kadın olarak tanımlayan ve askere gitmek istemeyen Gezgin, çeşitli başvurular ve raporlar alarak askerlikten muaf olma çabasında bulunmuştu.

Çürük Başvuruları Reddedildi

Mükremin'in askerlikle ilgili süreci, bir kontrol sırasında asker kaçağı olarak tespit edilmesiyle yeni bir döneme girdi. Fenomen, bu duruma "Ben bu saçla tüfek mi tutacağım? Ne yapacağım?" diyerek tepki göstermişti. Ancak, askerlikten muafiyet için yaptığı başvuruların kabul edilmemesi, Gezgin'i zor bir durumla karşı karşıya bıraktı. E-devlet üzerinden yapılan kontrolde askerlik durumunun iptal edilmediğini fark eden Gezgin, tecil süresinin bu ayın sonunda dolacağını ve ardından askere gitmek zorunda olduğunu gözyaşları içinde takipçileriyle paylaştı.

Duygusal Bir Veda

Mükremin Gezgin, kendini ifade etme ve yaşadığı süreçle ilgili duygularını sosyal medya üzerinden paylaşarak, yaşadığı zorluklara dikkat çekti. Askerlik süreciyle ilgili yaşadığı çelişkiler ve zorluklar, takipçileri tarafından büyük ilgi ve destek gördü. Gezgin'in askere gitme kararını açıklaması, sosyal medyada geniş yankı buldu.

Mükremin Gezgin'in askerlik serüveni, toplumsal cinsiyet normları ve bireysel haklar üzerine önemli soruları beraberinde getiriyor. Kendini kadın olarak hisseden ve askerlik yapmak istemeyen bir bireyin yaşadığı zorluklar, toplumsal bir diyalogun başlamasına neden oldu. Gezgin'in bu süreci nasıl yöneteceği ve sonrasında neler yaşayacağı, takipçileri ve kamuoyu tarafından merakla takip ediliyor.