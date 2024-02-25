- Gündem

Yaban hayvanlarının gizli yaşamı ortaya çıktı

Kastamonu ve Çankırı'nın muhteşem doğasına ev sahipliği yapan Ilgaz Dağı Milli Parkı, yaban hayatının zenginliğiyle dikkat çekiyor. Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) tarafından yerleştirilen fotokapanlar, bu eşsiz ekosistemin gizli kalmış sakinlerini gün yüzüne çıkarıyor.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Yaban hayvanlarının gizli yaşamı ortaya çıktı mask
Yaban hayvanlarının gizli yaşamı ortaya çıktı
Yaban hayvanlarının gizli yaşamı ortaya çıktı
+2
Haber albümü için resme tıklayın

Nesli Tehlike Altındaki Canlılar Objektiflere Yakalandı

Ilgaz Dağı'nın benzersiz ekosistemi içinde yaşam mücadelesi veren vaşak, boz ayı, kızıl geyik gibi nesli tükenme tehlikesi altındaki canlılar, fotokapanlar sayesinde doğaseverlerle buluşuyor. Bu görüntüler, yaban hayatının korunmasının önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Yaban hayvanlarının gizli yaşamı ortaya çıktı

Bir Doğa Harikası: Ilgaz Dağı Milli Parkı

Batı Karadeniz Bölgesi'nin incisi Ilgaz Dağı, zengin flora ve faunasıyla dikkat çekiyor. Boz ayıdan kızıl geyiğe, karacadan kurt ve tilkiye kadar birçok omurgalı memelinin yanı sıra, yırtıcı kuşlar için de önemli bir yaşam alanı sunuyor. Şahin, kartal ve sakallı akbaba gibi türler, bu doğal cennetin gökyüzünü süslüyor.Yaban hayvanlarının gizli yaşamı ortaya çıktı

Doğanın Mucizeleri Fotokapanlarda

DKMP'nin sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan fotokapan görüntüleri, Ilgaz Dağı Milli Parkı'nın doğal zenginliklerini ve yaban hayatının eşsiz güzelliklerini tüm dünyaya duyuruyor. Bu paylaşımlar, doğanın korunması ve sürdürülebilirliği konusunda farkındalık yaratmayı amaçlıyor.Yaban hayvanlarının gizli yaşamı ortaya çıktı

Ilgaz Dağı Milli Parkı, yaban hayatının korunması ve doğal güzelliklerin sürdürülebilirliği adına önemli bir adım atarken, fotokapanlarla elde edilen görüntüler, bu eşsiz ekosistemin değerini bir kez daha kanıtlıyor.Yaban hayvanlarının gizli yaşamı ortaya çıktı

# Medya, zengin, karadeniz, doğa

25 Şub 2024 - 16:39 Kastamonu- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL