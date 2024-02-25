Yaban hayvanlarının gizli yaşamı ortaya çıktı

Nesli Tehlike Altındaki Canlılar Objektiflere Yakalandı

Ilgaz Dağı'nın benzersiz ekosistemi içinde yaşam mücadelesi veren vaşak, boz ayı, kızıl geyik gibi nesli tükenme tehlikesi altındaki canlılar, fotokapanlar sayesinde doğaseverlerle buluşuyor. Bu görüntüler, yaban hayatının korunmasının önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Bir Doğa Harikası: Ilgaz Dağı Milli Parkı

Batı Karadeniz Bölgesi'nin incisi Ilgaz Dağı, zengin flora ve faunasıyla dikkat çekiyor. Boz ayıdan kızıl geyiğe, karacadan kurt ve tilkiye kadar birçok omurgalı memelinin yanı sıra, yırtıcı kuşlar için de önemli bir yaşam alanı sunuyor. Şahin, kartal ve sakallı akbaba gibi türler, bu doğal cennetin gökyüzünü süslüyor.

Doğanın Mucizeleri Fotokapanlarda

DKMP'nin sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan fotokapan görüntüleri, Ilgaz Dağı Milli Parkı'nın doğal zenginliklerini ve yaban hayatının eşsiz güzelliklerini tüm dünyaya duyuruyor. Bu paylaşımlar, doğanın korunması ve sürdürülebilirliği konusunda farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

Ilgaz Dağı Milli Parkı, yaban hayatının korunması ve doğal güzelliklerin sürdürülebilirliği adına önemli bir adım atarken, fotokapanlarla elde edilen görüntüler, bu eşsiz ekosistemin değerini bir kez daha kanıtlıyor.