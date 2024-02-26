Sağlık ve okulda başarı için bu şart!

Kahvaltının değişmez önemi
Aralıklı oruç gibi diyet trendlerinin popülerliği artsa da, Pediatrist Dr. Açıkgözoğlu, okul çağındaki çocuklar için kahvaltının paha biçilemez bir değere sahip olduğunu hatırlatıyor. Kahvaltı, çocukların gün boyunca enerjik kalmasını, özgüven kazanmasını sağlar ve obezite riskini düşürür.
Sağlıklı beslenmenin yaşam boyu yolculuğu
Dr. Açıkgözoğlu, sağlıklı beslenmenin doğumdan yaşlılığa kadar her yaşam evresinde temel bir ihtiyaç olduğunu belirtiyor. Okul çağındaki çocuklar için bu daha da önemli hale gelir; çünkü çocuklar günlerinin büyük bir kısmını dışarıda geçirir ve daha bağımsız bir yaşam sürerler.
Beslenme grupları ve çocukların gelişimi
Çocukların sağlıklı büyüme ve gelişimini desteklemek amacıyla, Dünya Sağlık Örgütü ve diğer uluslararası kuruluşlar tarafından beş temel besin grubu belirlenmiştir. Bu gruplar; tahıllar, meyve ve sebzeler, et ve balık, süt ürünleri ve şekerlerdir. Her bir grubun, çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimi üzerinde önemli etkileri vardır.
Besin gruplarının çocuklar üzerindeki etkisi
Dr. Açıkgözoğlu, tahıl grubunun B vitamini, demir, posa ve mineraller açısından zengin olduğunu ve çocukların okul başarısını desteklediğini vurguluyor. Meyve ve sebzeler, vitaminlerle dolup taşarken; süt ürünleri, güçlü kemikler ve dişler için elzemdir. Et, balık ve yumurta gibi protein kaynakları ise çocukların gelişiminde kritik rol oynar.
Kahvaltının gücü
Günün en önemli öğünü olan kahvaltı, çocukların okulda daha başarılı ve enerjik olmalarını sağlar. Dr. Açıkgözoğlu, kahvaltı yapan çocukların daha geç yorulduğunu, yüksek özgüvene sahip olduğunu ve daha düşük obezite riski taşıdığını belirtiyor.
Sağlıklı beslenme alışkanlıklarının önemi
Dr. Açıkgözoğlu, ebeveynlere çocuklarının sağlıklı beslenme alışkanlıklarını teşvik etme konusunda büyük bir sorumluluk düştüğünü hatırlatıyor. Çocukların kahvaltı yapmalarının sağlanması, dengeli beslenme ve erken yaşta sağlıklı alışkanlıkların kazandırılması büyük önem taşır.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.