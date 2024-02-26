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Sağlık ve okulda başarı için bu şart!

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Pediatrist Dr. Aysel Açıkgözoğlu, okul çağındaki çocukların sağlıklı gelişimi ve akademik başarısı için kahvaltının kritik önemini vurguluyor. Sağlıklı beslenme ve kahvaltının çocuklar üzerindeki olumlu etkileri haberimizde…

Esra Perçin
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Sağlık ve okulda başarı için bu şart!
Sağlık ve okulda başarı için bu şart!
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Kahvaltının değişmez önemi

Aralıklı oruç gibi diyet trendlerinin popülerliği artsa da, Pediatrist Dr. Açıkgözoğlu, okul çağındaki çocuklar için kahvaltının paha biçilemez bir değere sahip olduğunu hatırlatıyor. Kahvaltı, çocukların gün boyunca enerjik kalmasını, özgüven kazanmasını sağlar ve obezite riskini düşürür.

Sağlık ve okulda başarı için bu şart!

Sağlıklı beslenmenin yaşam boyu yolculuğu

Dr. Açıkgözoğlu, sağlıklı beslenmenin doğumdan yaşlılığa kadar her yaşam evresinde temel bir ihtiyaç olduğunu belirtiyor. Okul çağındaki çocuklar için bu daha da önemli hale gelir; çünkü çocuklar günlerinin büyük bir kısmını dışarıda geçirir ve daha bağımsız bir yaşam sürerler.Sağlık ve okulda başarı için bu şart!

Beslenme grupları ve çocukların gelişimi

Çocukların sağlıklı büyüme ve gelişimini desteklemek amacıyla, Dünya Sağlık Örgütü ve diğer uluslararası kuruluşlar tarafından beş temel besin grubu belirlenmiştir. Bu gruplar; tahıllar, meyve ve sebzeler, et ve balık, süt ürünleri ve şekerlerdir. Her bir grubun, çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimi üzerinde önemli etkileri vardır.Sağlık ve okulda başarı için bu şart!

Besin gruplarının çocuklar üzerindeki etkisi

Dr. Açıkgözoğlu, tahıl grubunun B vitamini, demir, posa ve mineraller açısından zengin olduğunu ve çocukların okul başarısını desteklediğini vurguluyor. Meyve ve sebzeler, vitaminlerle dolup taşarken; süt ürünleri, güçlü kemikler ve dişler için elzemdir. Et, balık ve yumurta gibi protein kaynakları ise çocukların gelişiminde kritik rol oynar.Sağlık ve okulda başarı için bu şart!

Kahvaltının gücü

Günün en önemli öğünü olan kahvaltı, çocukların okulda daha başarılı ve enerjik olmalarını sağlar. Dr. Açıkgözoğlu, kahvaltı yapan çocukların daha geç yorulduğunu, yüksek özgüvene sahip olduğunu ve daha düşük obezite riski taşıdığını belirtiyor.Sağlık ve okulda başarı için bu şart!

Sağlıklı beslenme alışkanlıklarının önemi

Dr. Açıkgözoğlu, ebeveynlere çocuklarının sağlıklı beslenme alışkanlıklarını teşvik etme konusunda büyük bir sorumluluk düştüğünü hatırlatıyor. Çocukların kahvaltı yapmalarının sağlanması, dengeli beslenme ve erken yaşta sağlıklı alışkanlıkların kazandırılması büyük önem taşır.

 

# zengin, balık

26 Şub 2024 - 07:00 - Sağlık

Mahreç  Esra Perçin

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