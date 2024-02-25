Aranan şahıs yakayı ele verdi! 5 yıl 6 ay hapis cezası!

Narkotikten Silahlı Tehdide Uzanan Suç Zinciri
Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün titiz çalışmaları sonucu, 'uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, bulundurmak ya da kullanmak' suçundan 2 yıl 6 ay ve 'birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit' suçundan 3 yıl olmak üzere toplamda 5 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan B.P., adaletin karşısına çıkarıldı.
Kastamonu'nun Güvenliği İçin Kesintisiz Mücadele
Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü, suç ve suçlularla mücadelede kararlılıkla yoluna devam ediyor. Şehrin huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla yürütülen operasyonlar, vatandaşların da takdirini topluyor. Bu operasyonlar, şehirdeki suç oranlarının düşürülmesinde büyük rol oynuyor.
Adaletin Sağlanması Yolunda Önemli Bir Adım
Yakalanan B.P.'nin emniyetteki işlemleri hızla tamamlandı ve ardından cezaevine gönderildi. Bu olay, Kastamonu'da adaletin sağlanması yolunda atılan önemli adımlardan biri olarak kayıtlara geçti.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.