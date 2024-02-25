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Minik bir hayat kurtarıldı! 2 Aylık kedinin başarı hikayesi

Kastamonu Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi, bir hayatı daha kurtarmanın gururunu yaşıyor. Yaralı halde bulunan ve acilen hastaneye kaldırılan 2 aylık dişi kedi, veteriner hekimlerin titiz çalışması ve gerçekleştirilen başarılı operasyonla yeniden sağlığına kavuştu.

İhlas Haber Ajansı
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Minik bir hayat kurtarıldı! 2 Aylık kedinin başarı hikayesi mask
Minik bir hayat kurtarıldı! 2 Aylık kedinin başarı hikayesi
Minik bir hayat kurtarıldı! 2 Aylık kedinin başarı hikayesi
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Hayata Dönüş Operasyonu

Kastamonu Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ile Kastamonu Üniversitesi arasındaki iş birliği sayesinde hastaneye ulaştırılan minik kedi, 1 kilogram ağırlığında ve pediatrik bir hasta olarak dikkat çekti. Klinik ve radyografik muayeneler sonucunda parmak kemiklerinde kırıklar tespit edilen kedinin, acil bir operasyona ihtiyacı olduğu anlaşıldı. Veteriner hekimlerin uyguladığı ortopedi ameliyatı, kedinin parmak kemiklerinin küçük boyutları göz önünde bulundurulduğunda, büyük bir ustalık ve hassasiyet gerektirdi.

Minik bir hayat kurtarıldı! 2 Aylık kedinin başarı hikayesi

Uzman Ellerde Hayat Bulan Umut

Hayvan Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Tarık Şafak, operasyonun başarısını ve ekibin çalışmalarını özetleyerek, minik hastanın artık sağlıklı bir şekilde ayağını kullanabileceğini belirtti. Şafak, bebeklerin ameliyatlarında gösterilen hassasiyetin aynısının bu operasyonda da sergilendiğini vurgulayarak, kedinin sağlık durumu üzerindeki kontrollerin devam ettiğini ancak kritik sürecin başarıyla atlatıldığını ifade etti.Minik bir hayat kurtarıldı! 2 Aylık kedinin başarı hikayesi
# kastamonu

25 Şub 2024 - 16:48 Kastamonu- Sağlık

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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