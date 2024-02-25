Minik bir hayat kurtarıldı! 2 Aylık kedinin başarı hikayesi

Hayata Dönüş Operasyonu
Kastamonu Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ile Kastamonu Üniversitesi arasındaki iş birliği sayesinde hastaneye ulaştırılan minik kedi, 1 kilogram ağırlığında ve pediatrik bir hasta olarak dikkat çekti. Klinik ve radyografik muayeneler sonucunda parmak kemiklerinde kırıklar tespit edilen kedinin, acil bir operasyona ihtiyacı olduğu anlaşıldı. Veteriner hekimlerin uyguladığı ortopedi ameliyatı, kedinin parmak kemiklerinin küçük boyutları göz önünde bulundurulduğunda, büyük bir ustalık ve hassasiyet gerektirdi.
Uzman Ellerde Hayat Bulan Umut
Hayvan Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Tarık Şafak, operasyonun başarısını ve ekibin çalışmalarını özetleyerek, minik hastanın artık sağlıklı bir şekilde ayağını kullanabileceğini belirtti. Şafak, bebeklerin ameliyatlarında gösterilen hassasiyetin aynısının bu operasyonda da sergilendiğini vurgulayarak, kedinin sağlık durumu üzerindeki kontrollerin devam ettiğini ancak kritik sürecin başarıyla atlatıldığını ifade etti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.