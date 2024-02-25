Boluspor'un kritik zaferi: Erzurumspor'u 1-0 yenerek puanını güçlendirdi

Trendyol 1. Lig'in 24. haftası, futbol tutkunlarını Boluspor ve Erzurumspor FK arasında gerçekleşen, lig sıralaması için kritik öneme sahip bir karşılaşmaya sahne oldu. Boluspor, evinde ağırladığı rakibini Naby Oulare'nin golüyle 1-0 mağlup ederek değerli üç puanın sahibi oldu. Bu galibiyet, Boluspor'un ligdeki konumunu güçlendirirken, Erzurumspor için hayal kırıklığına neden oldu.

Maçın dönüm noktası

Boluspor için maçın kırılma anı, 50. dakikada geldi. Takımın başarılı oyuncusu Naby Oulare, Tunahan Çiçek'in mükemmel bir korner atışından gelen ortayı kafa vuruşuyla ağlarla buluşturdu. Bu gol, Boluspor'a liderliği ve maç sonunda galibiyeti getiren kritik bir andı.

Oyunun kilit anları ve önemli kurtarışlar

Karşılaşma boyunca her iki takım da kendi alanlarında etkili savunmalar yaparken, Boluspor'un hızlı atakları dikkat çekti. Özellikle Ercan Coşkun'un ceza sahasına yaptığı etkili şut, Erzurumspor kalecisi Göktuğ'un mükemmel kurtarışı ile gol olmaktan döndü.

Kaptan sahnede

Erzurumspor adına ise, 79. dakikada Özgür Sert'in kafa vuruşunu, Boluspor kalecisi Çağlar Şahin Akbaba'nın harika bir refleksle çıkarması maçın unutulmaz anlarından biri oldu.

Takım kadroları ve hakemler

Mücadelenin hakemleri Feridun Daldaş, Azad İlhan ve Mahmut Gülle oldu.

Boluspor’un kadrosu: Çağlar Şahin Akbaba, Veaceslav Posmac, Naby Oulare, Onur Ulaş, Ercan Coşkun(Batuhan İşçiler dk.82), Vüsal Iskandarlı (Oğuz Kaan Güçtekin dk. 45), Tunahan Çiçek(Berk Yıldız dk. 82, Jefferson, Daniel Avramovski, Anıl Koç(İshak Karaoğul dk. 90), Petar Gigic(Hüsamettin Yener dk. 90)

Erzurumspor FK’nın kadrosu: Göktuğ Bakırbaş, Mustafa Akbaş (H.Shala dk. 77), Yakup Kırtay, Süleyman Koç, Sefa Akgün (Alican Özfesli dk. 67), Mıkhail Kendro (Gürkan Varlık dk. 73), Özgür Sert, Furkan Özhan, Mustafa Yumlu, Valdmıro, Orhan Ovacıklı

Sarı kartlar ve öne çıkan detaylar

Boluspor ile Erzurumspor FK arasındaki karşılaşmada bazı önemli detaylar yaşandı. Boluspor'dan P. Gigic, Tunahan Çiçek ve V. Iskandarlı ile Erzurumspor FK'dan Sefa Akgün, Estrela ve M. Rousheuvel sarı kart gördü. Maçın galibiyet golünü ise Boluspor adına N. Oulare attı.