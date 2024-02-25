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Survivor All Star'da nefesler tutuldu: Kırmızı takımın zaferi... Haftanın ilk eleme adayı belli oldu!

Survivor All Star, 24 Şubat 2024 Cumartesi günü yayınlanan 42. bölümüyle ekranlara geldi. Bu bölümde, Batuhan Karacakaya'nın mavi takıma katılması ve Batuhan ile Poyraz arasındaki gerginlik dikkat çekti. Yarışmanın sunucusu Acun Ilıcalı, bu önemli gelişmeleri izleyicilere duyurdu. Survivor All Star, her bölümüyle olduğu gibi bu bölümde de heyecan dolu anlara sahne oldu.

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Survivor All Star'da nefesler tutuldu: Kırmızı takımın zaferi... Haftanın ilk eleme adayı belli oldu! mask
Survivor All Star'da nefesler tutuldu: Kırmızı takımın zaferi... Haftanın ilk eleme adayı belli oldu!
Survivor All Star'da nefesler tutuldu: Kırmızı takımın zaferi... Haftanın ilk eleme adayı belli oldu!
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Kırmızı Takımın Dokunulmazlık Zaferi

Survivor'da dokunulmazlık oyununun kazananı kırmızı takım oldu. Bu zaferle birlikte, kırmızı takım eleme adayı belirleme avantajını elde etti. Dokunulmazlık oyunu, her zamanki gibi kıyasıya bir mücadeleye sahne oldu. Takımların strateji, güç ve dayanıklılık gibi birçok yeteneği test edildi.

Survivor All Star'da nefesler tutuldu: Kırmızı takımın zaferi... Haftanın ilk eleme adayı belli oldu!

Haftanın İlk Eleme Adayı: Begüm

Dokunulmazlık oyununun ardından, haftanın ilk eleme adayı belirlendi. Bu hafta eleme potasına giren isim Begüm oldu. Yarışmanın bu safhası, her zaman olduğu gibi büyük bir merak ve heyecanla takip edildi.Survivor All Star'da nefesler tutuldu: Kırmızı takımın zaferi... Haftanın ilk eleme adayı belli oldu!

Eleme Düellosunda Dikkat Çeken Mücadeleler

Survivor All Star'da geçtiğimiz haftaların eleme düellosunda Dora ve Mustafa Kemal karşı karşıya geldi. Bu mücadelenin kazananı 5-0'lık etkileyici bir skorla Mustafa Kemal oldu. Bir diğer düello ise Hakan ve Bozok arasında gerçekleşti. Bozok, 5-2'lik skorla galip gelerek eleme potasından kurtuldu. Son olarak Hakan ve Dora'nın mücadelesinde galip gelen Hakan oldu, ve bu sonuçla Dora yarışmaya veda etti.

Survivor All Star, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Yarışmacıların mücadeleleri, stratejileri ve aralarındaki dinamikler, yarışmanın vazgeçilmez unsurları olarak ön plana çıktı.

25 Şub 2024 - 16:51 - Olay Entrika

Mahreç  Esra Perçin

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