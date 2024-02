25 Şub 2024 - 16:51 - Olay Entrika

Survivor All Star'da nefesler tutuldu: Kırmızı takımın zaferi... Haftanın ilk eleme adayı belli oldu!

Survivor All Star, 24 Şubat 2024 Cumartesi günü yayınlanan 42. bölümüyle ekranlara geldi. Bu bölümde, Batuhan Karacakaya'nın mavi takıma katılması ve Batuhan ile Poyraz arasındaki gerginlik dikkat çekti. Yarışmanın sunucusu Acun Ilıcalı, bu önemli gelişmeleri izleyicilere duyurdu. Survivor All Star, her bölümüyle olduğu gibi bu bölümde de heyecan dolu anlara sahne oldu.